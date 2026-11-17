Comestibles La Rosa S. A., compañía vinculada a Nestlé, anunció este martes 17 de noviembre de 2026 la suspensión definitiva de las operaciones de su fábrica en Dosquebradas, Risaralda, luego de evaluar las condiciones en las que quedó la planta tras el terremoto del pasado 10 de agosto. La decisión implica el cierre de la operación industrial que durante más de 75 años hizo parte de la actividad económica de esta región del país. "Las condiciones actuales no permiten mantener la operación de Comestibles La Rosa S.A. de manera sostenible; por ello, se suspenderá de manera definitiva la operación de la fábrica", precisó la compañía.

La determinación fue comunicada por la compañía mediante un pronunciamiento oficial, en el que también confirmó que ofrecerá un esquema de retiro voluntario a todos sus colaboradores. Este programa contempla beneficios económicos que, según explicó la empresa, estarán por encima de los contemplados en la legislación laboral y en la convención colectiva de trabajo. Comestibles La Rosa explicó que los daños ocasionados por el movimiento telúrico "afectó gravemente nuestra operación en Dosquebradas causando importantes daños en infraestructura, equipos y líneas de producción, y comprometiendo las condiciones para operar de manera segura", señaló la empresa.



¿Qué pasará con los trabajadores de Comestibles La Rosa?

La empresa confirmó que pondrá a disposición de todos sus trabajadores un programa de retiro voluntario, con condiciones económicas superiores a las obligaciones legales y a lo establecido en la convención colectiva. "Reconocemos el impacto de esta noticia en los trabajadores, sus familias y la comunidad. Como parte de esta decisión, ofreceremos a todos los trabajadores un esquema de retiro voluntario". La medida se conoce después de varios meses en los que la operación de la planta estuvo condicionada por los daños estructurales y las afectaciones en sus instalaciones.

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"Muchos de nuestros trabajadores y sus familias también se vieron afectados personalmente y demostraron una extraordinaria fortaleza y resiliencia durante un momento tan dificil. Desde el terremoto, hemos puesto en primer lugar a nuestra gente, su seguridad y su bienestar, y. dadas las circunstancias excepcionales, hemos ido más allá de lo exigido legalmente para apoyarlos. Otorgamos permisos remunerados, anticipamos períodos de vacaciones colectivas y ofrecimos apoyo económico para quienes no pudieron retomar sus funciones debido a las condiciones de las instalaciones", agregó la empresa.



También se habilitaron canales de acompañamiento emocional para los trabajadores y sus familias. A esto se sumaron auxilios dirigidos a quienes sufrieron daños en sus viviendas como consecuencia del terremoto. La empresa aseguró que estas decisiones buscaron priorizar la seguridad y el bienestar de sus colaboradores mientras se evaluaba el futuro de la operación. Pese a estas acciones, la compañía determinó que los daños y las condiciones actuales de la infraestructura no permiten recuperar la actividad productiva de la planta bajo parámetros sostenibles.



Nestlé mantendrá operaciones en Dosquebradas pese al cierre de la fábrica

Aunque Comestibles La Rosa dejará de producir en su planta de Dosquebradas, el anuncio no significa que Nestlé vaya a retirar todas sus actividades de este municipio de Risaralda. La compañía aclaró que mantendrá en funcionamiento su centro nacional de distribución, una instalación que continuará siendo parte de su estructura logística y que tiene importancia para el desarrollo de sus actividades en América Latina. "Es importante ratificar que Nestlé S.A continuará operando en Dosquebradas a través del centro nacional de distribución, el cual sigue siendo un hub fundamental para su negocio en América Latina", indicó el comunicado.



La multinacional también señaló que conservará sus relaciones comerciales con las sociedades que tiene en Valledupar, Mosquera y Bugalagrande. Estas operaciones no fueron incluidas en el anuncio de cierre de la fábrica de Risaralda, e informó que, a partir del 1 de enero de 2027, Colombia será la sede de la nueva Región Andina, una estructura que estará integrada por Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia. "Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a las autoridades y entidades que nos han acompañado durante este proceso, por su disposición al diálogo, su cercanía y su apoyo".

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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