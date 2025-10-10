En vivo
BOGOTÁ / Distrito se pronuncia tras supuestas amenazas de explosivos en Universidad Nacional de Bogotá

Distrito se pronuncia tras supuestas amenazas de explosivos en Universidad Nacional de Bogotá

Las autoridades dieron a conocer que han tomado algunas medidas al respecto e hicieron un especial llamado a la calma. Expresó que "rechaza enfáticamente cualquier tipo de amenaza que atente contra la seguridad y tranquilidad de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional".

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 10 de oct, 2025
Universidad Nacional.jpg
Universidad Nacional de Colombia. -
Foto: página web oficial y archivo Caracol

