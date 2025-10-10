En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / VIDEOS | Caos por enfrentamientos entre encapuchados y UNDMO frente a Universidad Nacional de Bogotá

VIDEOS | Caos por enfrentamientos entre encapuchados y UNDMO frente a Universidad Nacional de Bogotá

Pasajeros de Transmilenio y decenas de trabajadores o estudiantes han tenido que regresar hacia sus hogares caminando por las fuertes manifestaciones que se presentan.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 10 de oct, 2025
Universidad Nacional (1).jpg
Las autoridades se encuentran en el punto intentando restablecer el orden. -
Foto: Noticias Caracol

