VIDEOS | Caos por enfrentamientos entre encapuchados y UNDMO frente a Universidad Nacional de Bogotá

Desde la tarde de este viernes 10 de octubre se presenta un fuerte altercado entre encapuchados y uniformados pertenecientes a la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de Bogotá (UNDMO), luego de que se registraran bloqueos en materia de movilidad a la altura de la Universidad Nacional de Colombia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Videos registrados en redes sociales han logrado poner en evidencia la crítica situación que se vive en plena hora pico, mientras estudiantes y trabajadores intentan desplazarse hacia sus hogares. De hecho, la situación se ha hecho tan compleja, que los usuarios de Transmilenio han decidido bajarse de los biarticulados y caminar en los puntos afectados.



#Bogotá | Continúan los disturbios en inmediaciones a la Universidad Nacional. 4 tanquetas de la Policía Antidisturbios hacen presencia en la zona.Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/Sg59rkt5uG — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 10, 2025

Esta serie de disturbios ocurrió luego de las marchas que se convocaron sobre el mediodía en diferentes entidades educativas de la capital del país. Desde horas de la tarde, algunas estaciones de Transmilenio, especialmente las cercanas a la Universidad Nacional, han tenido que suspender operaciones mientras que la situación mejora, razón que motivó la intervención de las autoridades que aún continúan.

Muchos de los manifestantes violentos se han refugiado en el campus universitario y, desde allí, arrojan todo tipo de objetos contra las tanquetas de las autoridades, las cuales intentan controlar y restablecer el tráfico. Al mismo tiempo, la entidad universitaria anunciaba el desalojo estudiantil de sus instalaciones por una reciente alerta de explosivos al interior de la misma, razón por la que las autoridades también acuden al punto.



En horas de la tarde, las autoridades dieron a conocer que se activó un cierre vial en la avenida El Dorado a la altura de la carrera 33, por manifestación. Agentes civiles y Grupo Guía también apoyaron la regulación del tráfico en el sector, mientras se resolvía la situación. En su momento, Transmilenio informó afectaciones en Concejo de Bogotá, Quinta Paredes y el cierre en kas estaciones Ciudad Universitaria y Corferias.

Publicidad

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO