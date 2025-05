VIDEO | Fuerte accidente de bus en Barranquilla dejó varios heridos: ¿cómo están los más afectados?

Un grave accidente con un bus se presentó en la tarde del pasado jueves 17 de mayo en Barranquilla. Según varios testigos, el hecho se presentó cuando el vehículo de servicio especial presentó aparentes fallas mecánicas y perdió el control. Producto de esta situación se registraron 15 personas heridas que actualmente son atendidas en diferentes centros hospitalarios de la capital del Atlántico.

El auto, de placas TQC781, arrolló a un grupo de peatones que se encontraban en la zona y posteriormente se volcó al chocar contra un árbol. Aunque no se presentan personas fallecidas derivadas de este hecho, algunos de los heridos se encuentran en estado grave. Un testigo del accidente contó que sintió "el golpe, el estropicio" del siniestro. “Fue impresionante la forma como rodó, no entiendo cómo no hubo más desgracia”, señaló el hombre.

Alexis Ospina, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte de Barranquilla, dio a conocer que el incidente dejó un saldo de más de 20 personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales para recibir atención médica. Según explicó, las víctimas “son adultas, puede que haya algunos adolescentes o menores de edad entre ellos”, aunque aclaró que esta información aún no ha sido verificada con certeza. El oficial enfatizó la importancia de mantenerse cautelosos frente a los datos preliminares, ya que el panorama puede cambiar a medida que avanzan las labores de verificación. Sin embargo, resaltó un aspecto positivo al indicar que, hasta el momento, no se ha tenido conocimiento de fallecidos como consecuencia del hecho y agregó: “esperamos que mantengamos este reporte de cero personas fallecidas”



Accidente de bus en Barranquilla: ¿cuál es el estado de las personas heridas?

El periódico El Tiempo conoció que, entre los lesionados más afectados, se encuentran las siguientes personas:



Harold Gyerman: el sujeto, de 37 años, cuenta con fracturas en miembros inferiores y traumas de tórax y cráneo.

Hernán Darío Jaramillo: hombre de 33 años que cuenta con diferentes fracturas en sus miembros inferiores y trauma craneoencefálico y de tórax.

Norys María Devoz: joven de 21 años con fractura maxilofacial, trauma craneoencefálico y de torax. La mujer, acorde con el rotativo colombiano, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Santa Mónica.

Los sujetos previamente citados ya fueron intervenidos quirúrgicamente y se recuperan en centros de salud. Adicionalmente, el medio citado asegura que otras dos mujeres heridas llamadas Judith Vaquero y Rosmelia Vizcaíno, de 72 y 57 años respectivamente, están siendo atendidas en la Clínica San Vicente.

Las autoridades de tránsito de Barranquilla confirman que fueron 15 adultos y un menor de edad , los heridos tras accidente de bus al quedarse sin frenos en la bajada del barrio La Loma de la Manga . Hay tres adultos con fracturas en extremidades. @TransitoBaq pic.twitter.com/uw41DrtUdv — Henry Forero J. (@HENRYFOREROJ) May 17, 2025

