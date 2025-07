Presentadora de TV colombiana fue víctima de racismo en bus del Sitp, en Bogotá: "Intentó escapar"

Una presentadora de televisión colombiana fue víctima de un condenable caso de racismo que se presentó en un bus de servicio público de Bogotá. La mujer dio a conocer lo ocurrido a través de su cuenta de X, espacio en el que relató con detalle todo lo que tuvo que vivir luego de que una mujer la atacara verbalmente con insultos basados en raza, luego de presentar una discusión alrededor de un puesto dentro del vehículo.

"Tomé este bus de Sitp y una señora, que ya les voy a mostrar, se hace al lado de mi puesto y me insulta: me dice 'negra asquerosa, negra de m..., negra h...' por pedirme permiso. Le digo 'señora, pues pase', además hay 10 puestos libres y viene usted acá a insultarme. (...) A lo que le digo '¡Racista!', pues el racismo no es una opinión, es un delito. Así que llamé a la Policía, el señor del carro me hizo el favor de parar justo al frente del CAI, y acá estoy con la señora", dijo la presentadora afectada.

El vehículo, tal como cuenta la mujer, se detuvo en el CAI Lisboa, ubicado sobre la carrera Séptima con calle 130, para que la afectada pudiera hacer la denuncia correspondiente. En eso, expresa la denunciante, la persona que la insultó se bajó del bus e intentó huir del lugar, por lo que los uniformados de la estación tuvieron que detenerla.

Fui víctima de racismo en el SITP.



Una señora se sentó a mi lado solo para decirme: “negra asquerosa, negra hijueputa”.



Me cambié de puesto (había unas 10 sillas libres), pero ella siguió.



Respondí con claridad: “Esto no es una opinión, es un delito.”



Llamé al 123



Va hilo 🧵 pic.twitter.com/QI5NLGHPEc — Yajaira Perea (@YajaPerea_) July 17, 2025

"Estoy temblando de la molestia, temblando de que esto siga pasando en esta ciudad y ella se bajó para escaparse y la Policía la detuvo. No puede ser posible que en esta Bogotá, no puede ser posible que en este país, la gente siga creyendo que puede acercársele a los demás y, por su color de piel, irrespetarlos. Yo voy a un compromiso; tengo mi tiempo agendado y organizado y tengo que pasar un mal tiempo por esta señora", agregó.

En otros videos que grabó la presentadora, la agresora reconoció su culpa, asegurando que "no sabía que eso era un delito. Pero a pesar que sea o no un delito tengo que respetar". Pese a que este tipo de ataques pueden llevar a la cárcel, la víctima dijo que llevó a cabo un proceso de conciliación, acompañada por la Policía Nacional."La agresora reconoce haber usado expresiones racistas en mi contra, ofrece disculpas y se compromete a no reincidir. Todo quedó registrado en el libro público del CAI. ¡El racismo es estructural, cotidiano, cobarde y te quita tiempo!", finalizó.



No es el primer caso de racismo que se hace viral en Colombia

Este lamentable suceso no es un incidente aislado, sino que subraya la persistencia de la violencia racial en Colombia. En mayo de 2025, se hizo público un indignante caso en Cali, Valle del Cauca, donde un agente de tránsito fue blanco de ataques raciales. El agresor, cuya identidad fue confirmada al poco tiempo, fue grabado en un video ampliamente difundido. En las imágenes, se ve cómo el individuo desciende de su vehículo, aparentemente a petición del oficial, y procede a proferir insultos racistas, obscenidades y amenazas de agresión física. Días después se conoció que el atacante se llamaba Alexis Velasco, quien fue imputado por los delitos de agresión contra funcionario público en concurso con discriminación.

En 2022 otro caso de racismo se hizo viral en redes sociales, luego de que una mujer identificada como Luz Fabiola Rubiano fuera grabada emitiendo insultos racistas contra la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. La mujer tuvo que afrontar todas las medidas legales por haber dicho tales comentarios, hasta el punto de ser sentenciada a 17 meses de prisión.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO