¿Qué edades tenían las víctimas mortales del terremoto en Colombia? Cinco menores entre los muertos

La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres entregó -este miércoles- un nuevo balance de víctimas del terremoto que sacudió a Colombia el 10 de agosto. De acuerdo con la entidad, a la fecha se reportan 239 fallecidos, 287 desaparecidos y 3.755 heridos.

Antes de conocerse esta nueva actualización de la tragedia que conmueve al país, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses emitió un reporte oficial sobre las víctimas del terremoto en Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. En detalle, el organismo ha recibido 202 cuerpos, logrando la identificación plena de 121 víctimas mediante rigor técnico y forense.

El análisis de los datos revela que el desastre natural afectó en mayor medida a los adultos mayores. De las 121 personas identificadas, 51 superaban los 60 años, lo que representa cerca del 42 por ciento de los fallecidos reportados hasta el momento. Entre las víctimas de mayor edad se encuentran ciudadanos como Nubredin Ortiz Londoño, en Pereira, y Ofelia Giraldo Osorio, en Cali, ambos de 85 años.



Por otro lado, la población en edad productiva y adultos jóvenes también sufrió un impacto considerable. El reporte detalla que 30 de los identificados tenían entre 18 y 35 años, mientras que 35 ciudadanos se encontraban en el rango de los 36 a los 59 años.



La tragedia en niños y jóvenes: cinco vidas truncadas

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Dentro del informe oficial de Medicina Legal, uno de los datos más dolorosos corresponde a la pérdida de vidas infantiles. Se confirmó la identificación de cinco menores de edad entre las víctimas.



Los casos registrados por las unidades básicas son los siguientes:

En Buga, un niño de tan solo 8 años (identificado con las iniciales A R G) perdió la vida.

En Cali, se reportaron tres casos: una niña de 10 años (S T A M), un niño de 12 años (T A B) y otro menor también de 12 años (I S P S).

En Pereira, se identificó a un joven de 17 años (R D R Q).

Las autoridades han mantenido las identidades de estos menores bajo iniciales por respeto a su privacidad, mientras coordinan con la Fiscalía General de la Nación la entrega de los cuerpos a sus familiares en sus respectivos municipios.

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