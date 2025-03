Video | Saquearon un camión cargado de harina no comestible en la Costa, a plena luz del día

Un nuevo caso de saqueo se presentó en una vía de la Costa, en Colombia. El vehículo afectado, cuyo conductor se detuvo para hacer unos breves arreglos antes de continuar su trayecto, fue abordado por decenas de personas que abrieron su remolque y empezaron a sacar la mercancía cargada. Aunque las autoridades llegaron posteriormente e intentaron recuperar lo robado, también hicieron un fuerte llamado a quienes hurtaron este producto, pues la harina que llevaba el vehículo no es apta para el consumo.

Lo ocurrido se presentó en la vía que conduce a Zambrano, del departamento de Bolívar, a dos kilómetros de Capaca. Tal como lo relató el medio local Canal 20, todo aconteció cuando el conductor del vehículo se bajó para resolver un problema técnico. En una gran multitud, los asaltantes empezaron a llevarse varias bolsas de la harina de la que venía cargado el camión. Sin embargo, lo que no sabían era que este producto no era apto para el consumo humano, pues no había pasado por los procesos correspondientes todavía al ser una harina sin procesar.

Posteriormente, y según conoció El Tiempo, las autoridades llegaron al lugar de los hechos, hicieron la correspondiente inspección y hasta lograron recuperar lo que habían hurtado algunas de las personas. De la misma manera, se conoció que algunos participantes en el saqueo pudieron ser detenidas y tendrán que responder por lo que robaron a plena luz de día y frente a todas las personas que transitaban por allí.





Video: así fue el saqueo a camión en la Costa de Colombia

Un video de la zona registró el momento exacto en el que los habitantes de esta parte de Colombia empezaron a retirar la mercancía del camión a plena luz de día y frente a todas las personas que transitaban por allí. Varios arrumes de harina sin procesar fueron colocados bajo el camión y paulatinamente fueron retirados por quienes decidieron participar del saqueo.

Sin embargo, las autoridades hicieron un importante llamado para que la comunidad que logró robar parte del producto no lo consuma, pues ingerir harina sin procesar podría traer serios problemas de salud.

Este tipo de situaciones se ha hecho cada vez más común en algunos puntos de la Costa. De hecho, en unas ocasiones dicha problemática ha puesto en riesgo a los mismos saqueadores, como ocurrió en 2020 cuando el saqueo a un camión cisterna cargado con gasolina, en Tasajera, explotó y acabó con la vida de más de 7 personas.

En la carretera que conduce a Zambrano, Bolívar, un conductor de tractocamión fue víctima de robo mientras intentaba solucionar un problema mecánico.



El hecho ocurrió a unos dos kilómetros de Capaca, cuando el conductor se detuvo en la vía para realizar reparaciones.



En ese… pic.twitter.com/2yZrOfwmS6 — #MiTvCanal20 📺 (@MiTVCanal20) March 23, 2025

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL