¿Cómo va la actualización de los Airbus A320 en Colombia? Aerocivil entrega avance

La normalización de la operación aérea en Colombia avanza más rápido de lo previsto. Tras una contingencia técnica que impactó a la flota Airbus A320, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil (Aerocivil), confirmó que la normalización técnica ha alcanzado el 87%. El anuncio se produjo tras una nueva sesión del Puesto de Mando Unificado (PMU) que reunió a líderes gubernamentales y representantes de aerolíneas clave como Avianca, LATAM y JetSMART. El país entra oficialmente en una fase de estabilización operacional.

¿Cómo va la actualización en aviones de Avianca?

De las 124 aeronaves que fueron inicialmente afectadas por la contingencia, un total de 108 ya han completado exitosamente la actualización. Esto representa un 87.1% de la flota A320. Los datos desglosados por aerolínea muestran un rápido cumplimiento en algunos casos:



LATAM: 5 de 5 aeronaves actualizadas, alcanzando el 100% de normalización.

JetSMART: 1 de 1 aeronave actualizada, también al 100%.

Otras aerolíneas (principalmente Avianca): 102 unidades actualizadas, representando el 86.4% de su flota afectada.

Adicionalmente, se logró reducir la presión sobre los talleres, ya que cuatro de las 23 aeronaves que inicialmente requerían traslado a un centro especializado fueron actualizadas sin necesidad de este movimiento, dejando el número pendiente en 19 o 20 unidades. Un avance decisivo en el manejo de la crisis ha sido la liberación del software final por parte de la empresa Thales, que completó los controles de calidad, habilitando el paso clave para dar cierre a la contingencia técnica.



"La recuperación está avanzando más rápido de lo previsto": ministra de Transporte

El Ministerio de Transporte ya se encuentra coordinando la transferencia inmediata de este software definitivo a los talleres autorizados y la importación de insumos necesarios. Este movimiento estratégico permitirá convertir los procedimientos que hasta ahora eran complejos en actualizaciones rápidas para las aeronaves restantes. A pesar de los avances, el Gobierno aseguró que mantiene una postura firme ante los proveedores. El Ministerio de Transporte reiteró su exigencia directa a Airbus para que entregue de inmediato el software pendiente.

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, enfatizó que la seguridad es prioritaria y no es negociable. "La recuperación está avanzando más rápido de lo previsto, pero no bajamos la guardia. Airbus debe entregar sin dilación el software faltante," afirmó Rojas. La Ministra fue clara al señalar que ninguna aeronave volverá a volar sin cumplir el 100% de los estándares técnicos.



Tras las medidas coordinadas a través del PMU, la afectación a los pasajeros está disminuyendo de manera sostenida. Mientras que el sábado se reportaron 98 vuelos cancelados, la cifra se redujo a 64 vuelos afectados (incluyendo demoras, cambios o cancelaciones) el domingo.



En total, entre el 29 y el 30 de noviembre, se consolidaron 148 vuelos afectados (80 nacionales y 68 internacionales), impactando a 22.630 pasajeros. Sin embargo, la coordinación constante y los planes de contingencia activados por las aerolíneas lograron que los principales aeropuertos del país, incluyendo El Dorado en Bogotá, no registraran una congestión severa.

