Así es el pico y placa para Medellín del 1 al 5 de diciembre: recuerde la rotación y multas vigentes

Medellín se prepara para una nueva semana de movilidad bajo la implementación de la medida de Pico y Placa. Para el periodo comprendido entre el lunes 1 y el viernes 5 de diciembre, la Secretaría de Movilidad aplicará la restricción de manera continua durante los cinco días hábiles. Esta herramienta es crucial para la administración distrital, pues su objetivo principal es optimizar el tráfico y la movilidad urbana en la capital antioqueña.

La normativa rige de lunes a viernes en un horario que se extiende de forma continua desde las 5:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, por lo que es importante que los conductores revisen la rotación de placas establecida para evitar incurrir en infracciones y las severas sanciones asociadas.



Pico y placa Medellín del 1 al 5 de diciembre

La rotación actual del Pico y Placa se estableció mediante un sorteo y se encuentra vigente desde el lunes 4 de agosto de 2025. Esta medida aplica a diversas categorías de vehículos, incluyendo:



Vehículos Particulares: Automóviles, camionetas, camperos, motocarros y cuatriciclos. La restricción se define por el último número de la placa. Motocicletas: Motos, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos. La restricción se determina por el primer dígito de la placa.

La rotación definida para la semana del 1 al 5 de diciembre, con dos dígitos restringidos por día, es la siguiente:



Lunes 1 de diciembre: No podrán circular las placas terminadas o que inician en 6 y 9 .

No podrán circular las placas terminadas o que inician en . Martes 2 de diciembre: La restricción aplica para los dígitos 5 y 7 .

La restricción aplica para los dígitos . Miércoles 3 de diciembre: Se restringe la movilidad a las placas que finalizan o empiezan en 1 y 8 .

Se restringe la a las placas que finalizan o empiezan en . Jueves 4 de diciembre: Los dígitos restringidos son 0 y 2 .

Los dígitos restringidos son . Viernes 5 de diciembre: La semana cierra con restricción para los números 3 y 4.

En cuanto al servicio de taxis, su esquema es diferente, limitando su circulación solo una vez cada quince días, entre las 6:00 a.m y las 8:00 p.m. Los taxis pueden circular en su día de restricción únicamente para actividades de reparación o mantenimiento, siempre y cuando porten un aviso visible en la parte trasera del vehículo que comunique este propósito.



La principal relevancia de esta restricción vehicular es la intención de descongestionar las vías principales de la ciudad. La medida se aplica de manera uniforme en la mayoría del Valle de Aburrá, aunque la aplicación local depende de que cada municipio expida su decreto respectivo.



La normativa incluye una serie de vías exentas para garantizar la conectividad regional y nacional. Entre ellas se destacan el Sistema Vial del Río (que incluye la Autopista Sur, la Avenida Regional y la Avenida Regional Occidental), la totalidad de la Avenida Las Palmas y la vía La Iguaná. Además, todos los corregimientos que forman parte del Distrito de Medellín están excluidos de la aplicación de la norma.



¿Qué vehículos no tienen pico y placa?

Una exención importante se otorga a vehículos que contribuyen a la movilidad sostenible. Los vehículos de combustible eléctrico, híbrido y aquellos convertidos a Gas Natural Comprimido Vehicular (GNCV) están exentos de la restricción. Esta excepción se aplica automáticamente sin necesidad de trámites previos, siempre que el combustible alternativo esté debidamente registrado en la licencia de tránsito. De igual forma, las motocicletas utilizadas para entrega de domicilios o servicios de mensajería también están exentas, si bien sus conductores deben realizar una solicitud de inscripción previa y presentar la documentación que acredite su vínculo laboral o registro en plataformas tecnológicas.

El incumplimiento de la medida de Pico y Placa conlleva consecuencias directas para los conductores. La violación de la norma constituye una infracción de tránsito que se sanciona con una multa equivalente a 15 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV). Este monto puede ascender a $711.750 pesos en 2025. Adicionalmente a la multa, el vehículo infractor puede ser inmovilizado.

ANDRÉS FELPE ADAMES RESTREPO

