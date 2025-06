¿Vieron a Tatiana Hernández en Cartagena? Madre dice que la habrían visto "corriendo desesperada"

Tras más de 50 días desde que desapareció, Tatiana Hernández, estudiante de Medicina de la Universidad Militar, sigue sin dar señales en Cartagena. La mujer desapareció el pasado 13 de abril y, desde entonces, la búsqueda de sus padres y familiares no se ha detenido. Pese a esto, las autoridades aún no han dado información sobre hallazgos importantes que conlleven a dar con el paradero de la joven.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Recientemente, la madre de la desaparecida Lucy Díaz habló nuevamente con Noticias Caracol y habló sobre un nuevo testimonio que podría darle un giro a la investigación, pese a que todavía no ha sido escuchado por las autoridades. El testigo sostiene que, supuestamente, durante aquella noche del 13 de abril, día en el que desapareció Hernández, la vio correr en el centro histórico de Cartagena, más exactamente en la Torre del Reloj.

"Tengo un nuevo testigo que desde hace 25 días lo reporté en la Fiscalía para que validara con una persona que trabaja en el sector del reloj público. Esta persona reconfirma y afirma que vio a Tatiana el día 13 de abril, día en que se desapareció, sobre las 10 de la noche, corriendo desesperada por ese sector. Notifiqué esto a la Fiscalía para que hablara con el nuevo testigo y a la fecha no han hablado", dijo la progenitora.

Publicidad

Díaz también dijo que estos casi dos meses han estado cargados de impaciencia, dolor y desespero, pues considera que no ha habido avance en las investigaciones. De hecho, la mujer sostiene que en algunas zonas de Cartagena como el Centro Histórico, los volantes y carteles en los que aparece el rostro de Hernández han sido misteriosamente despegados.

Los padres de Tatiana han recaudado fondos y pedido ayuda a las autoridades para sostenerse en Cartagena. Hasta el momento, la Alcaldía de Cartagena mantiene la recompensa de 200 millones y la de Cajicá, de 25 millones para quienes brinden información que aporte a la búsqueda.



Madre de Tatiana Hernández denuncia irregularidades en la investigación: Universidad se pronuncia con nuevo mensaje

Lucy Díaz, madre de Tatiana Hernández, volvió a referirse públicamente al caso de su hija y, en una entrevista con Semana, lanzó una crítica contundente contra las autoridades, denunciando lo que considera una falta de diligencia constante por parte de las entidades encargadas de la investigación. Una vez más, sostuvo con firmeza su hipótesis principal: Tatiana no murió por inmersión.

Tatiana Hernández desapareció el 13 de abril de 2025 - COLPRENSA / REDES SOCIALES

Publicidad

“Yo le dije a la Alcaldía que no perdieran el tiempo con esas máquinas, esos robots que iban a traer, porque eso era dilatar la investigación. Tatiana nunca estuvo en el agua", expresó Díaz, dejando en evidencia su desconfianza frente a la manera en que se están llevando las pesquisas. Según su testimonio, existen contradicciones importantes en las versiones que manejan tanto las autoridades locales como la Fiscalía General de la Nación.

Entre las irregularidades, mencionó el hallazgo del celular y los zapatos de Tatiana en el mismo sitio donde se reportó su desaparición: "Por arte de magia, como dicen que Tatiana desapareció del sector, así por arte de magia llegaron esos objetos nuevamente a ese lugar”, declaró. Además, afirmó que, a su juicio, la búsqueda debería centrarse en el centro histórico de Cartagena.

"Mi hipótesis fuerte, la cual nunca voy a cambiar, es que Tatiana entró al centro histórico de la ciudad, pero como desafortunadamente las cámaras de esta ciudad turística no funcionan, entonces las autoridades me dicen que no tienen cómo comprobar", agregó Díaz, denunciando fallas estructurales en el sistema de videovigilancia.

A propósito de los 50 días desde la desaparición, la Universidad Militar Nueva Granada, donde Tatiana cursa Medicina, emitió un nuevo mensaje de apoyo a través de sus redes sociales: "¡Seguimos buscando a Tatiana! El pasado 13 de abril, nuestra estudiante de Medicina Tatiana Hernández desapareció en Cartagena. Su ausencia duele en toda la Comunidad Neogranadina".

Publicidad

La institución también instó a las autoridades a redoblar sus esfuerzos en la búsqueda y solicitó la colaboración ciudadana para esclarecer los hechos: "Si tienes información que pueda ayudar, por favor comunícate de inmediato con las autoridades. Cada dato cuenta".

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO