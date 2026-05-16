Investigan muerte de joven de 26 años tras realizarse tatuaje en Expotatuaje Medellín

Lo que comenzó como una sesión de tatuaje terminó convirtiéndose en una tragedia para una familia en Medellín. Juan Felipe Palacio Vélez, un joven de 26 años apasionado por los tatuajes, murió días después de realizarse un procedimiento durante la feria Expotatuaje 2026, evento desarrollado en Plaza Mayor de la capital antioqueña.



El caso ha generado conmoción y abrió un debate sobre las condiciones sanitarias en este tipo de encuentros, mientras familiares del joven y su defensa jurídica anunciaron acciones legales para esclarecer lo ocurrido.

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Según relató la madre de Juan Felipe en diálogo con Blu Radio, el joven se realizó un extenso tatuaje de un mago en una de sus piernas durante los tres días que duró la feria. Aunque inicialmente todo parecía transcurrir con normalidad, poco después comenzaron las complicaciones de salud.

De acuerdo con el relato entregado por sus familiares, el lunes posterior al evento empezó a sentirse mal y su estado empeoró rápidamente. La situación obligó a pedir ayuda a la línea de emergencias 123.



“Vino el 123 a reanimarlo por 40 minutos, lograron volverlo a que respirara, pero cuando él llega al Hospital General llega con muerte cerebral y pues se le para el corazón definitivamente”, contó su madre, la fiscal Alexandra Vélez.



La mujer aseguró además que los médicos les indicaron que el joven presentaba una infección asociada al procedimiento realizado días antes.

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“Ayer a las siete y media de la mañana, por una sepsis, el médico me dijo: ‘No, es que él tiene una infección que es provocada por el tatuaje’”, afirmó.

Tras conocerse la muerte del joven, Michell Pineda, el abogado de la familia aseguró que ya comenzaron las acciones judiciales para establecer posibles responsabilidades alrededor del caso.

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“Lo que ocurrió es un homicidio culposo en la vida del joven Juan Felipe, en la cual están implicados el centro de convenciones Plaza Mayor Exposiciones de Medellín y los organizadores del evento”, manifestó el jurista en dialogo con el medio Telemedellín.

El representante de la familia señaló que ya se adelanta la recolección de pruebas. “Es muy grave que hubiera pasado esto en la ciudad, en un evento de esas características y que culminara con la muerte de este joven. Ese asunto se da de conocimiento a la justicia”, agregó.

Asimismo, indicó que ya fueron interpuestas denuncias penales relacionadas con el caso.

Cuestionamientos sobre las condiciones sanitarias

Los familiares de Juan Felipe también cuestionaron las condiciones en las que se realizan procedimientos de tatuaje durante este tipo de eventos masivos.

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La madre del joven criticó que las sesiones se efectuaran frente al público y puso en duda los protocolos sanitarios implementados.

“Hacen además esos tatuajes sin ninguna asepsia a la vista de todo el mundo, pues es que es una cosa de mucha irresponsabilidad”, expresó.

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Blu Radio informó que antes de cada evento de ciudad, distintas dependencias de la Alcaldía de Medellín participan en comités encargados de revisar requisitos y condiciones exigidas a los organizadores.



¿Qué dijo Expotatuaje Medellín?

Luego de la difusión pública del caso, la organización de Expotatuaje Medellín emitió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento de Juan Felipe Palacio Vélez.

“Expresar a la familia y allegados de este, nuestras más sinceras condolencias por su fallecimiento”, señaló la organización.

En el documento también indicaron que están dispuestos a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos.

“Nuestra organización ha cumplido cabalmente en cada uno de sus eventos en el cumplimiento de los requisitos solicitados por las autoridades de salud encargadas de estas actividades”, añadieron.

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Finalmente, Expotatuaje Medellín aseguró que serán las autoridades competentes las encargadas de determinar las circunstancias y causas de este caso que hoy genera preocupación entre asistentes, organizadores y personas vinculadas al sector de los tatuajes en la ciudad.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co