Una historia sobre explotación laboral es la primera ganadora del Premio de Novela Breve de Almadía

La historia de una joven obligada a trabajar en una hacienda vinícola de Ica, Perú, revelando un sistema marcado por la explotación, la vigilancia constante y la deshumanización del trabajo, se convirtió en la ganadora del primer Premio Internacional de Novela Breve Almadía–Ventosa Arrufat. Se trata de la novela "Donde el agua trabaja" del abogado, investigador y narrador peruano David Silva Rojas.

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El anuncio fue realizado en días pasados. Con este reconocimiento, la novela de Silva Rojas será publicada por Almadía en Colombia, Perú, México, España y Argentina, con distribución en el resto de Latinoamérica. El texto fue elegido por un jurado integrado por Cristina Rivera Garza, Selva Almada y Mónica Ojeda de entre 2.204 manuscritos provenientes de 22 países y cuatro continentes. El escritor David Silva Rojas habló para Noticias Caracol tras obtener el premio.

"Es una enorme alegría y sobre todo una gran responsabilidad. Uno escribe durante muchos años sin saber si aquello en lo que creen encontrará alguna vez a sus lectores. Que Cristina Rivera Garza, Celva Almada y Mónica Ojeda hayan elegido 'Donde el agua trabaja' por unanimidad es un honor muy grande para mí. Les estoy profundamente agradecido por haber leído la novela y por encontrar en ella una historia que consideraron merecedora de este conocimiento", contó el escritor.



Silva es abogado e investigador, y en ese quehacer encontró la inspiración para su novela. "La novela comenzó a tomar forma mientras trabajaba en una investigación sobre trata de personas para el Ministerio de Justicia del Perú. En ese contexto, una trabajadora agrícola llegó para recibir asesoría jurídica por un asunto distinto y mientras conversábamos comenzó a contarme cómo era la vida en los campos. En un momento dijo una frase que no pude olvidar: 'Aquí pasan muchas cosas que nadie cuenta'. A partir de ahí empecé a acercarme a ese mundo", relató.



El autor, inspirado en las historias que conoció sobre el trabajo agrícola, entendió que necesitaba acercarse a la dimensión humana de estas historias a través de la novela. "La novela transcurre en un contexto laboral muy concreto, pero nunca quise reducirla únicamente a la explotación. También habla de la solidaridad, de la resistencia cotidiana, de la dignidad y de los pequeños gestos con los que las personas logran sostenerse unas a otras, incluso en circunstancias muy difíciles", dijo Silva, agregando que más que ofrecer respuestas o proponer soluciones, le interesa que las experiencias de vida lleguen a los lectores.

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El jurado del premio destacó el "magistral el uso de los silencios; tal vez justamente el silencio sea lo más elocuente de la novela: el silencio como lazo entre la narradora y la única amiga que hace en el trabajo; el silencio ante las injusticias de los capataces; el silencio extendido como una mancha voraz. Como si toda la novela estuviera dicha bajo el agua". Sobre eso, el autor explicó que cree que el silencio también puede narrar: "Muchas veces las personas no expresan lo más importante mediante largos discursos, sino a través de un gesto, una pausa o una acción cotidiana. Esa manera de entender la narración fue muy importante en mi formación y terminó convirtiéndose en una forma de escribir. Prefiero confiar en la inteligencia del lector. Antes de explicarlo todo, me interesa que también participe de la construcción del sentido y que encuentre aquello que la novela solo insinúa".

El escritor celebró el premio y resaltó el trabajo de Almadía, editorial independiente mexicana con 21 años de trayectoria. "Valoro especialmente su compromiso con la literatura y el trabajo que realiza para que sus libros circulen más allá de su país. Es una editorial independiente con un catálogo muy sólido y una clara vocación por construir puentes entre autores y lectores de distintos lugares. Más allá de publicar un libro, hay un esfuerzo constante por acompañarlo y hacerlo dialogar con públicos diversos. Creo que esa circulación también forma parte de la vida de una obra", aseguró.

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David Silva Rojas estará presentando su novela con Almadía en diferentes lugares, la primera parada será en Medellín, Antioquia, en la Fiesta del Libro y la Cultura, donde de hecho la editorial es invitada. La feria se llevará a cabo entre el 16 y el 19 de septiembre. El 22 de septiembre estára en Bogotá y después seguirá a Buenos Aires (Argentina), Madrid y Barcelona (España), Lima e Ica (Perú), y Guajalajara y Ciudad de México.