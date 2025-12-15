La Universidad Militar Nueva Granada inaugura su Centro de Experiencia y Orientación en el Meta

Su propósito es orientar a los aspirantes, acompañar a los estudiantes, consolidar los procesos de extensión y dinamizar la proyección social. Además, ofrecerá a la comunidad regional experiencias significativas de formación a distancia, virtual e híbrida, iniciando con la oferta académica de la Facultad de Estudios a Distancia. Esto permitirá que los habitantes del Meta accedan a educación universitaria sin necesidad de desplazarse a las sedes de Bogotá o Cajicá.

El Centro responde a la necesidad de acercar la oferta institucional a los territorios y de articular esfuerzos con actores locales, entre ellos la Alcaldía de Villavicencio, aliados fundamentales para consolidar un proyecto que impulsará el desarrollo educativo, social y económico de la región.

Entre sus principales funciones, el Centro brindará a los aspirantes una experiencia universitaria que permita comprender el valor formativo de la educación superior, mediante metodologías innovadoras, herramientas tecnológicas y actividades de orientación vocacional.



De igual manera, ofrecerá información sobre programas académicos, oportunidades laborales y servicios institucionales, con el fin de contribuir al cierre de brechas regionales y fortalecer la toma de decisiones de quienes desean iniciar su proyecto profesional.



De esta manera promoverá espacios de diálogo con la comunidad para identificar tendencias de innovación social, necesidades de formación y oportunidades de articulación con los sectores productivo, social y gubernamental.

Estas dinámicas permitirán proyectar una oferta académica pertinente y desarrollar experiencias educativas basadas en tecnologías como inteligencia artificial fortaleciendo procesos de articulación y formación para docentes y estudiantes.

Con la apertura del Centro de Experiencia y Orientación en Villavicencio, la Universidad Militar Nueva Granada reafirma su misión de acompañar el desarrollo regional, promover entornos educativos innovadores y formar ciudadanos capaces de afrontar los desafíos contemporáneos para contribuir al bienestar de sus comunidades.