En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ACCIDENTE DE BUS EN ANTIOQUIA
ELECCIONES EN CHILE
TRUMP HABLA DE COLOMBIA
ELN
SALARIO MÍNIMO
FINAL COPA COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección CULTURA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / CULTURA  / La Universidad Militar Nueva Granada inaugura su Centro de Experiencia y Orientación en el Meta
Contenido patrocinado

La Universidad Militar Nueva Granada inaugura su Centro de Experiencia y Orientación en el Meta

Este espacio estratégico materializa los objetivos del Plan Rectoral reafirmando el compromiso institucional con la regionalización y el acceso a la educación superior en Colombia.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 15 de dic, 2025
Comparta en:
UMNG foto nota sz.png
Portal web Universidad Militar Nueva Granada

Publicidad

Publicidad

Publicidad