Banda sinfónica de una vereda en Tocancipá llevará a Colombia a concurso internacional

A pocas horas de Bogotá se encuentra el municipio de Tocancipá, Cundinamarca, conocido por su tradición musical y por los proyectos artísticos que han impulsado su desarrollo cultural . En 2026, un proyecto surgido en la vereda Verganzo permitirá que su banda sinfónica juvenil represente a Colombia en un concurso internacional, llevando el talento local a un escenario global.

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Este sueño, conformado por 67 integrantes entre estudiantes de 11 a 18 años y sus formadores, tiene como objetivo representar a Colombia en el Festival de Bandas en República Dominicana, que se realizará del28 de abril al 4 de mayo. El reto es que se presentarán en la categoría ‘mayores internacional’, lo que permitirá que estos niños y jóvenes compitan frente a universidades y bandas profesionales de Estados Unidos, República Dominicana, entre otras.



Historia y desarrollo de la banda sinfónica de Verganzo

El proyecto nació en 2016 con el objetivo de descentralizar la formación musical en el municipio. Las clases iniciales se realizaron en la escuela de la vereda Verganzo llamada Antonia Santos, y poco a poco fueron ganando fuerza con la participación de varios niños y jóvenes. Con el tiempo, la banda se consolidó como un referente regional en el ámbito juvenil, manteniéndose en posiciones destacadas en competiciones a nivel departamental y nacional como en Paipa, la Vega, Viterbo y Tibacuy.

De esta manera, su director y formador actual, Maicol González, identificó la oportunidad de participar en un concurso internacional enviando audiciones y videos. La banda fue aceptada en la categoría mayores internacional, lo que motivó a sus integrantes a competir junto a bandas sinfónicas de alto nivel de Estados Unidos, incluso de Colombia.



Preparación y organización para el festival de bandas en República Dominicana

La banda sinfónica de la vereda Verganzo se encuentra realizando ensayos continuos, tras un esfuerzo de preparación de dos meses previo al concurso previsto en abril. La agrupación también ha trabajado en mantener su imagen, y gracias a la asociación de padres de familia, todos los integrantes cuentan con uniformes completos.



Además, los padres de familia de los estudiantes está liderando actividades de recaudación de fondos, con rifas, ventas de alimentos y bazares, para cubrir los costos del viaje internacional y apoyar a quienes tengan dificultades para cumplir con todos los requisitos.



De la mano de la administración municipal del alcalde Walfrando Adolfo Forero, también se han aportado recursos económicos y se ha coordinado el apoyo logístico, asegurando que el proyecto mantenga su enfoque formativo y transversal, y continúe fortaleciendo el desarrollo cultural que ha representado almunicipio durante varios años.

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Previo al viaje, la banda ofrecerá dos conciertos de preparación: uno en la Casa de la Cultura de Tocancipá y otro en Útica, Cundinamarca. En estos eventos, el público podrá escuchar a la banda y contribuir con los recursos necesarios para el viaje.

La agrupación contará con un número de Nequi (+57) 3125954520 y realizará actividades adicionales donde los asistentes podrán abonar y aportar directamente para apoyar a los niños y jóvenes en los gastos del viaje y que logren llegar a este festival.



Participación internacional y experiencia formativa

El festival internacional de República Dominicana evaluará las categorías infantil, juvenil y mayores internacional, otorgando primer y segundo lugar, así como reconocimientos a directores y a la mejor interpretación de repertorio.

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Además podrán participar en clases magistrales en instrumentos como clarinete, flauta, saxofón, oboe, trombón, trompeta, corno, percusión, entre otros, con certificación de maestros de gran nivel musical, generando una experiencia única de aprendizaje para los estudiantes.

Este proyecto y reto realizada por una banda sinfónica de una vereda, tiene como objetivo fortalecer la formación artística, la disciplina y el trabajo en equipo, consolidando a la agrupación como un modelo de gestión cultural y educativa aplicable a otras veredas y municipios del país.

DANNA SOFÍA SUÁREZ GALEANO

PERIODISTA DIGITAL

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO