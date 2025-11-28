Nuevo campus universitario en Plato, Magdalena, abre las puertas al progreso en la región

La entrega de este nuevo centro educativo marca un hecho muy importante en la historia del departamento del Magdalena. Catalogada como una obra emblemática, esta infraestructura reafirma el compromiso de poner a la educación pública como el principal motor de equidad, desarrollo y transformación para este territorio del país.

Esta iniciativa representa un avance para el municipio, El Plato Magdalena. Su impacto radica en permitir que las juventudes tengan acceso a la formación superior sin necesidad de migrar a otras ciudades, impulsando de esa manera la educación superior y la innovación.

El proyecto contó con una inversión de $55.679 millones de pesos colombianos permitiendo la construcción de una imponente infraestructura de 7.894 metros cuadrados, diseñados para garantizar la calidad académica y el bienestar de todos los estudiantes.



El nuevo campus cuenta con espacios como:

Una biblioteca moderna.

40 aulas de clase.

Un auditorio.

Una sala de profesores.

Cuatro salones de talleres múltiples.

Cuatro aulas TIC (Tecnologías de la Información).

Una sala de investigación.

Salones de estudio individuales y grupales.

Parqueaderos.

Redes eléctricas de alta tensión.

Sistemas de climatización para el confort de la comunidad.

Este logro impactará a más de 5.000 miembros de la comunidad educativa de la Subregión Centro. Este campus se suma al que ya opera en El Banco, Magdalena, donde cerca de 4.500 personas transforman sus vidas a diario con educación de calidad.

