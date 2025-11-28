En vivo
CULTURA  / Nuevo campus universitario en Plato, Magdalena, abre las puertas al progreso en la región
Nuevo campus universitario en Plato, Magdalena, abre las puertas al progreso en la región

Este es el proyecto que beneficiará a más de 5.000 familias del Magdalena gracias al nuevo campus universitario que garantiza formación superior de calidad sin salir del territorio.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 28 de nov, 2025
Así se ve el nuevo campus universitario en Plato, Magdalena.

