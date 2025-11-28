Estrella de Netflix muere trágicamente tras accidente en el techo de su casa

Un reconocido actor de doblaje brasilero de Netflix, identificado como Tony Germano, murió trágicamente tras un accidente doméstico en su casa mientras revisaba unos arreglos que se realizaban en el techo. El hombre de 55 años se había mudado a esa vivienda, que era de sus padres, hace pocos días. Los hechos sucedieron en Sao Paulo, Brasil.



De acuerdo con primeras versiones, Tony se subió al techo para verificar en qué iban los arreglos que estaba realizando, perdió el equilibrio y cayó al vacío. Tony vivía solo en la vivienda.

Según el medio brasilero Globo, el velorio del artista se llevó a cabo el pasado jueves en el cementerio Bosque da Paz, enVargem Grande Paulista.



Papeles de Tony Germano

Tony Germano se hizo un nombre en la actuación de voz, prestando su talento en el doblaje a personajes en el programa Nicky, Ricky, Dicky & Dawn, de Nickelodeon; Go, Dog, Go, de Netflix; el live action de La Bella y la Bestia, de Disney, entre otros éxitos. Además, prestó su voz a personajes de programas animados como Elena de Ávalor, Los Muppets y Sheriff Callie's Wild West (Callie en el oseste).

A través de sus redes sociales, los seguidores y amigos de Tony dejaron mensajes de despedida. “¡Qué pena! Acabo de enterarme de tu fallecimiento. No lo puedo creer. Te vi en vivo en El Bosque de los Sonámbulos y después te convertiste en mi amigo. No puedo creer que te hayas ido. Extrañaremos mucho tu talento y tu bondad. Descansa en paz, amigo”, dijo uno de sus conocidos.



“Querido Tony, qué tristeza saber de tu fallecimiento. Te deseo mucha luz y que tu camino sea ligero y apacible, como siempre lo fuiste" y "pasé una tarde contigo grabando un proyecto tan importante, celebrando la lucha contra el sistema de un artista independiente. Hablamos mucho de eso, nos reímos en esa habitación de hotel, hablamos tonterías, demostraste lo carismático, amable y talentoso que eres, especialmente al interpretar un personaje tan diferente a tu dulzura. ¡Paz, paz y luz!” fueron otras de las reacciones a la noticia.



