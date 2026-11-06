¿Busca carro o camioneta? DIAN abrió subasta con vehículos desde $8 millones: cómo participar

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) abrió una nueva jornada de subastas virtuales en la que ofrece vehículos, maquinaria industrial, electrodomésticos y otros bienes. Se trata de mercancías que fueron aprehendidas, decomisadas o declaradas en abandono a favor de la Nación, como resultado de los procedimientos de control que adelanta la entidad. En esta oportunidad, el catálogo también incluye automóviles de distintas marcas y años, camionetas, camperos y vehículos de carga.

Tenga en cuenta que los precios base varían según las características de cada lote y pueden consultarse directamente en El Martillo, la plataforma habilitada para recibir las propuestas económicas. La jornada contempla el cierre de las ofertas para los lotes de vehículos el lunes 9 de noviembre a las 2:30 p. m. Es importante que las personas interesadas revisen las fechas correspondientes a cada convocatoria, pues no todos los artículos disponibles tienen el mismo plazo para presentar ofertas.



¿Qué vehículos ofrece la DIAN en su nueva subasta?

Entre los bienes incluidos en el catálogo aparecen vehículos de diferentes segmentos, desde camionetas y automóviles particulares hasta un tractocamión. Algunos tienen precios base inferiores a los $20 millones, mientras que otros superan los $300 millones. Estos son algunos de los lotes disponibles, de acuerdo con la información publicada por la entidad:



Camioneta Chevrolet Luv TFR (lote 0007): modelo 1993, color plateado gris plomo. Está ubicada en Barranquilla y tiene un precio base de $8.159.905.

modelo 1993, color plateado gris plomo. Está ubicada en Barranquilla y tiene un precio base de $8.159.905. Chevrolet Captiva Sport (lote 0010): automóvil modelo 2014, color negro carbono. Se encuentra en Barranquilla y su valor base es de $14.647.639.

automóvil modelo 2014, color negro carbono. Se encuentra en Barranquilla y su valor base es de $14.647.639. Mercedes-Benz C 200 (lote 0037): modelo 2020, ubicado en El Espinal. El precio base establecido para este vehículo es de $77.771.808.

modelo 2020, ubicado en El Espinal. El precio base establecido para este vehículo es de $77.771.808. Audi Q7 3.0 TDI (lote 0045): automóvil modelo 2008, color plata hielo. Está ubicado en Madrid y tiene un valor base de $32.200.000.

automóvil modelo 2008, color plata hielo. Está ubicado en Madrid y tiene un valor base de $32.200.000. Toyota Prado Sumo (lote 0047): campero modelo 2006, color verde abisal. Se encuentra en Madrid y su precio base es de $39.876.667.

campero modelo 2006, color verde abisal. Se encuentra en Madrid y su precio base es de $39.876.667. Tractocamión Kenworth T800 (lote 0059): modelo 2013, color azul. Está ubicado en Madrid y tiene un precio base de $300.062.873.

modelo 2013, color azul. Está ubicado en Madrid y tiene un precio base de $300.062.873. T oyota Fortuner (lote 0074): camioneta modelo 2013, color negro mica. Se encuentra en Yumbo y su valor base es de $49.171.500.

camioneta modelo 2013, color negro mica. Se encuentra en Yumbo y su valor base es de $49.171.500. Chevrolet Captiva Sport (lote 0082): automóvil modelo 2012, color blanco ártico. Está ubicado en Yumbo y tiene un precio base de $22.918.574.

¿Cómo participar en la subasta virtual de la Dian?

Las personas que quieran competir por alguno de los lotes deben realizar el proceso directamente en la plataforma El Martillo. El primer paso consiste en crear una cuenta o ingresar con las credenciales de un registro anterior. Una vez dentro de la plataforma, el procedimiento general indicado por la Dian es el siguiente:



Ingrese a su cuenta registrada en El Martillo.

Consulte el catálogo de bienes disponibles.

Seleccione el lote de interés y verificar su precio base.

Revise la ubicación, las características y las condiciones de compra.

Consulte si existe una jornada de exhibición para observar el bien.

Ingrese durante el periodo establecido a la opción "Sala de subastas virtuales".

Constituir el depósito mediante PSE desde el menú "Mi Cuenta - Constituye tu depósito".

Espere la aprobación de la transacción por parte de la entidad bancaria.

Seleccione el lote y el depósito que se utilizará para realizar la oferta.

Presente la propuesta y hacer seguimiento al valor vigente y al margen mínimo de mejora.

Vigile el cronómetro hasta que termine el periodo de recepción de ofertas.

La plataforma muestra durante la puja si la propuesta presentada se encuentra en condición de "Ganando" o "Perdiendo", lo que permite al participante conocer cómo se encuentra su oferta frente a las demás.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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