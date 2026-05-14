Acueducto advierte sobre estafas con pagos del recibo del agua en Bogotá: así están robando

El Acueducto de Bogotá ha reportado casos de estafa relacionados con el pago del recibo del agua. La situación afecta a usuarios en varios sectores de la ciudad y se presenta a través de distintas formas de engaño. Estas prácticas buscan obtener dinero o datos de las personas bajo la apariencia de trámites del servicio.



Acueducto de Bogotá denuncia estafas en el pago de la factura del agua

Según la entidad, los casos más frecuentes tienen que ver con la suplantación de la plataforma de pagos del Acueducto. También se han identificado mensajes por celular o correo electrónico con enlaces para pagar el recibo, pero que llevan a páginas que no corresponden a la empresa. "Los ciberdelincuentes están enviando mensajes de cobro a través de WhatsApp y SMS (canales que no usa la EAAB para generar cobros o acuerdos de pago) incluyendo los links de páginas suplantadas, donde invitan a pagar en cuentas ajenas a las de la Empresa", explicó la Alcaldía de Bogotá.

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"¿Vas a pagar tu factura del agua? No creas en posibles intermediarios ante la empresa. No hagas giros a cuentas bancarias personales. No ingreses a enlaces desconocidos para pagar tu factura. No caigas en supuestos descuentos. Realiza tus pagos de forma segura en http://acueducto.com.co o en nuestros puntos autorizados", escribió el Acueducto en su cuenta de X.

¿Vas a pagar tu factura del agua?👀💧



🚫No creas en posibles intermediarios ante la empresa

🚫No hagas giros a cuentas bancarias personales

🚫No ingreses a enlaces desconocidos para pagar tu factura

🚫No caigas en supuestos descuentos



👉Realiza tus pagos de forma segura en… pic.twitter.com/lVROVJC6i4 — Acueducto de Bogotá (@AcueductoBogota) May 9, 2026

¿Dónde pagar el recibo del agua en línea de forma segura?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá indicó que, para evitar fraudes al momento de pagar el recibo del agua, los usuarios pueden usar la Oficina Virtual, que dispone de un espacio seguro para hacer pagos.

Para registrarse y cuidar el dinero, se pueden seguir estos pasos:



Entrar a www.acueducto.com.co/mioficinavirtual

Crear una cuenta con un correo electrónico y el número de cuenta contrato

En esta herramienta se puede pagar la factura, hacer acuerdos de pago y realizar otros trámites relacionados con el servicio. "La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) invita a los usuarios a utilizar este canal de pagos seguro como un escudo contra la ciberdelincuencia. De esta manera, entre todos se puede frenar el fraude y proteger los recursos de los ciudadanos", concluyó la Alcaldía de Bogotá.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL