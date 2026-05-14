En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
CLAUDIA LÓPEZ
YULITZA TOLOZA
SELECCIÓN COLOMBIA
SHAKIRA
TRUMP - XI JINPING
GIRO DE ITALIA, EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Acueducto advierte sobre estafas con pagos del recibo del agua en Bogotá: así están robando

Acueducto advierte sobre estafas con pagos del recibo del agua en Bogotá: así están robando

Según informó el Acueducto de Bogotá, ciberdelincuentes están suplantando su plataforma de pagos mediante páginas falsas. Pero ojo, porque los criminales están usando otros métodos.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 14 de may, 2026
Comparta en:
Acueducto advierte sobre estafas con pagos del recibo del agua en Bogotá: así están robando

El Acueducto de Bogotá ha reportado casos de estafa relacionados con el pago del recibo del agua. La situación afecta a usuarios en varios sectores de la ciudad y se presenta a través de distintas formas de engaño. Estas prácticas buscan obtener dinero o datos de las personas bajo la apariencia de trámites del servicio.

Acueducto de Bogotá denuncia estafas en el pago de la factura del agua

Según la entidad, los casos más frecuentes tienen que ver con la suplantación de la plataforma de pagos del Acueducto. También se han identificado mensajes por celular o correo electrónico con enlaces para pagar el recibo, pero que llevan a páginas que no corresponden a la empresa. "Los ciberdelincuentes están enviando mensajes de cobro a través de WhatsApp y SMS (canales que no usa la EAAB para generar cobros o acuerdos de pago) incluyendo los links de páginas suplantadas, donde invitan a pagar en cuentas ajenas a las de la Empresa", explicó la Alcaldía de Bogotá.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

"¿Vas a pagar tu factura del agua? No creas en posibles intermediarios ante la empresa. No hagas giros a cuentas bancarias personales. No ingreses a enlaces desconocidos para pagar tu factura. No caigas en supuestos descuentos. Realiza tus pagos de forma segura en http://acueducto.com.co o en nuestros puntos autorizados", escribió el Acueducto en su cuenta de X.

Últimas Noticias

Super Astro Sol 14 de mayo de 2026: estos son los números ganadores
ECONOMÍA

Super Astro Sol resultados del 14 de mayo de 2026: estos son los números ganadores

Dorado Tarde 14 de mayo de 2026: cuáles son los números ganadores
ECONOMÍA

Resultados Dorado Tarde, último sorteo jueves 14 de mayo de 2026: números ganadores

¿Dónde pagar el recibo del agua en línea de forma segura?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá indicó que, para evitar fraudes al momento de pagar el recibo del agua, los usuarios pueden usar la Oficina Virtual, que dispone de un espacio seguro para hacer pagos.
Para registrarse y cuidar el dinero, se pueden seguir estos pasos:

En esta herramienta se puede pagar la factura, hacer acuerdos de pago y realizar otros trámites relacionados con el servicio. "La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) invita a los usuarios a utilizar este canal de pagos seguro como un escudo contra la ciberdelincuencia. De esta manera, entre todos se puede frenar el fraude y proteger los recursos de los ciudadanos", concluyó la Alcaldía de Bogotá.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Estafas

Acueducto de Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad