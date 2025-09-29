En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Adiós a reportes en Datacrédito y otras centrales de riesgo: ley en Colombia limpiaría su historial

Adiós a reportes en Datacrédito y otras centrales de riesgo: ley en Colombia limpiaría su historial

Alrededor de 14 millones de colombianos podrían beneficiarse de esta nueva ley, como deudores con el Icetex, trabajadores independientes y colombianos con créditos de vivienda que se pongan al día.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 29 de sept, 2025
Getty Images

