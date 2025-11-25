Futuro de la reforma pensional quedó en suspenso y será definido por un conjuez

La aprobación de la reforma pensional quedó en suspenso luego de que en la sala plena de la Corte Constitucional se presentara un empate de 4-4 en la decisión sobre el futuro del proyecto del Gobierno nacional.

Inicialmente, el alto tribunal falló la recusación del magistrado Héctor Carvajal, al encontrar que él había participado en unos conceptos emitidos a Colpensiones con respecto a la reforma pensional.

Posterior a esto, se procedió a la votación, que finalmente terminó 4 a 4, por lo que ahora tendrán que recurrir a la ayuda de un conjuez para dirimir el empate. (Lea también: Colpensiones ofrece alternativas para colombianos que no logren completar las semanas para pensión)



¿Quién es el conjuez que definirá el futuro de la reforma pensional?

El seleccionado fue el abogado Carlos Pablo Márquez Escobar, quien es abogado de la Universidad Javeriana, con maestría en Economía. También es doctor en derecho de la Universidad de Oxford y magister de la Universidad de Harvard.



Además, es del departamento de Derecho Financiero y Bursátil de la Universidad Externado de Colombia y fue director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.



Márquez tendrá que comunicarle a la Corte Constitucional cuándo estará listo para informar si está de acuerdo o no en que se cumplieron las órdenes del alto tribunal cuando se devolvió el expediente a la Cámara de Representantes para que se subsanaran algunos vicios relacionados con la suficiencia de los debates del proyecto.

Entre las pruebas que había pedido la Corte al Congreso para definir si la reforma pensional fue aprobada cumpliendo los requisitos estaban:



Certificar la fecha y la hora en que fue publicada la citación a la sesión plenaria de la Cámara de Representantes del 27 de junio de 2025, en la página web de esa Corporación y otros medios.

Certificar la fecha, hora y los medios en que fue publicado el orden del día propuesto para la sesión plenaria de la Cámara de Representantes del 27 de junio de 2025.

Informar si el orden del día propuesto para la sesión plenaria de la Cámara Representantes del 27 de junio de 2025 fue aprobado.

Certificar el número de representantes exigido para constituir el quorum deliberatorio y decisorio requerido en las sesiones del 27 y 28 de junio de 2025 y el número de legisladores que presentaron excusa por no poder asistir a las sesiones realizadas el 27 y 28 de junio de 2025.

Reacción del Gobierno nacional

El presidente Gustavo Petro dijo a través de X que “parte de la corte constitucional se mueve para hundir la reforma pensional. (…) La tesis de decir que no se cumplieron los requisitos de forma, es decir que los anuncios en sesiones tienen que tener mayoría de asistentes, lo cual borra todo el trabajo legislativo del Congreso en años, es un absurdo. El magistrado Héctor Carvajal no participó para nada en las actuaciones de forma del congreso”.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, manifestó en la misma plataforma que el presidente Petro “tiene toda la razón. El empate de hoy (lunes) y la necesidad de un conjuez se suman a una larga cadena de dilaciones que mantienen en vilo a 26 millones de trabajadores y a 3,1 millones de personas mayores que esperan su bono pensional”.

“La Corte Constitucional es, y debe ser, garante de esa Carta y, por tanto, del derecho de las y los colombianos a una pensión y a una vejez digna”, añadió.

Sostuvo que “la Reforma Pensional es justa, constitucional y necesaria. Hacemos un llamado respetuoso y urgente a la Corte: honrar su mandato, ponerse del lado del pueblo trabajador y no permitir que intereses políticos frustren una conquista social que el país ya respaldó”. (Lea también: ¿Cuántos años son 1.250 semanas cotizadas en Colombia? Fórmula para saber si se acerca a su pensión)

