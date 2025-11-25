En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ARCHIVOS DE CALARCÁ
CREM HELADO, BONICE Y VIVE100
LLUVIAS EN BOGOTÁ
ANTES DE LA NIEVE
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Futuro de la reforma pensional quedó en suspenso y será definido por un conjuez

Futuro de la reforma pensional quedó en suspenso y será definido por un conjuez

Esto luego de que se registrara un empate en la votación de los magistrados de la Corte Constitucional, tras apartar de la discusión a Héctor Carvajal. Estas son las razones.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 25 de nov, 2025
Comparta en:
Futuro de la reforma pensional quedó en suspenso y será definido por un conjuez
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad