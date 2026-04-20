Resultados Antioqueñita Día sorteo de hoy, lunes 20 de abril de 2026: números ganadores

Hoy, lunes 20 de abril de 2026, la expectativa crece entre los miles de apostadores en el departamento de Antioquia y en todo el territorio nacional que mantienen su atención puesta en uno de los sorteos de chance más tradicionales y queridos por los colombianos: La Antioqueñita Día, también conocida popularmente como Antioqueñita 1. Este juego, que se ha consolidado como una de las opciones predilectas para quienes buscan probar su suerte en las primeras horas de la jornada, vuelve a ser el centro de las miradas en el inicio de esta semana.



Resultados Antioqueñita Día sorteo de hoy, lunes 20 de abril de 2026

A continuación, presentamos la información oficial sobre el sorteo de hoy:



Números ganadores : 3037

: 3037 La "Quinta" cifra: 3

(Nota: Este espacio se actualiza inmediatamente después de que se realice el sorteo oficial, el cual se lleva a cabo bajo la supervisión de las autoridades competentes para garantizar la transparencia del proceso).



¿Cómo participar de la Antioqueñita Día?

La Antioqueñita Día se caracteriza por su notable puntualidad y frecuencia diaria. De lunes a sábado, el sorteo se realiza a las 10:00 a. m., mientras que los domingos y días festivos el horario se traslada usualmente a las 12:00 p. m.. Los seguidores de este chance pueden sintonizar los resultados en vivo a través de la señal del Canal Teleantioquia, o consultarlos en las redes sociales oficiales de la red "Gana" y en los principales portales informativos del país.

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Este juego no solo representa una oportunidad de ganar premios económicos, sino que se ha convertido en una pieza fundamental de la cultura popular paisa. Gestionado bajo la red multiservicios Gana, su nombre evoca el orgullo regional y su transparencia le ha permitido mantenerse vigente durante décadas. Además, cumple una importante función social, ya que gran parte de los recaudos se destinan al fortalecimiento del sistema de salud en Colombia.

Para participar en la Antioqueñita Día, el apostador debe seleccionar una combinación de cuatro cifras (que van desde el 0000 al 9999). Existe también la modalidad denominada "La Quinta", que permite incluir una quinta cifra para aumentar las posibilidades o el valor del premio.



El costo de la apuesta es altamente flexible y accesible, con un monto mínimo por formulario que suele ser de $600 pesos (más IVA). Los jugadores pueden acudir a puntos autorizados como tiendas, agencias o puestos en la vía pública, donde reciben un comprobante que certifica su participación. El plan de premios está regulado por la normativa nacional y ofrece los siguientes incentivos por cada peso apostado:



4 cifras (Directo): $4.500.

3 cifras (Directo): $400.

2 cifras (Pata): $50.

1 cifra (Uña): $5.

Si su combinación resulta ganadora, es vital seguir el protocolo oficial para la reclamación del premio. Primero, los organizadores enfatizan la importancia de cuidar bien el billete; los tiquetes rotos, rayados, mojados o alterados no son válidos para el pago, incluso si los números coinciden.

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Para el cobro, el participante debe presentar su cédula de ciudadanía original y el tiquete físico en perfecto estado. Si el premio es de menor valor, el desembolso se realiza en el mismo punto de venta; si el monto supera los topes legales (aproximadamente $1.824.000), se debe tramitar en sedes principales donde se aplicará una retención en la fuente del 20%. Recuerde que tiene un plazo de hasta un año para hacer efectivo su premio.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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