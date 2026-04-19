Resultados Caribeña Noche último sorteo del domingo 19 de abril de 2026: números ganadores

El sorteo La Caribeña Noche del 19 de abril de 2026 se transmite en vivo en YouTube a las 8:30 p. m. Después de la extracción de las balotas, el número ganador se publica a través de los canales oficiales, incluidos los portales digitales, las plataformas autorizadas y los puntos de venta habilitados.



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Resultados Caribeña Noche último sorteo domingo 19 de abril de 2026

Número ganador :

: Quinta cifra:

El resultado de La Caribeña Noche se publica pocos minutos después del sorteo. El número ganador corresponde a una combinación completa de cuatro cifras, propia de la modalidad tradicional. Cuando también coincide la quinta cifra, el monto del premio aumenta.



¿Cuánto cuesta jugar la Caribeña Noche y cómo reclamar el premio?

Las apuestas en Caribeña Noche operan con un esquema simple y flexible. El valor mínimo permitido es de 500 pesos colombianos y el máximo es de 10.000 pesos. El proceso de pago depende del monto obtenido, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario).

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Para premios inferiores a 48 UVT, se debe presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una fotocopia legible de la cédula. Cuando el premio está entre 48 y 181 UVT, además de esos requisitos, es necesario diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.

Si el premio supera las 182 UVT, se exige también una certificación bancaria vigente, con una fecha de expedición no mayor a 30 días. En este caso, el pago se realiza mediante transferencia electrónica en un plazo aproximado de ocho días hábiles. Para participar, es necesario comprar el tiquete en un punto de venta autorizado, elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante, que será indispensable para cualquier proceso de reclamación.



Modalidades de la Caribeña Noche

Entre las principales modalidades de La Caribeña Noche se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: permite obtener premio si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: el jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden.

Dos cifras o “pata”: se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o “uña”: se gana al acertar la última cifra del número ganador.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL