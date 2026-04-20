La SIC sancionó a un laboratorio y a un distribuidor por sobrecostos en medicamentos: de hasta 400 %

Un laboratorio farmacéutico y un distribuidor mayorista fueron sancionados por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por la violación al régimen de control de precios de medicamentos. La entidad que efectuó la sanción indicaron que estas dos empresas habrían hecho sobrecostos de hasta 46 % y 400 % en medicamentos.



Se trata de "sanciones por más de $1.379 millones a un laboratorio farmacéutico y a un mayorista por vender medicamentos por encima de los precios máximos regulados por el Gobierno Nacional, afectando los recursos del sistema de salud y el acceso de los pacientes a los tratamientos", según se lee en un comunicado de la SIC.

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Las entidades involucradas son Bayer S.A., en su rol de laboratorio farmacéutico, y a la Caja de Compensación Familiar de Fenalco Comfenalco Quindío. "En su rol de mayorista en la ciudad de Armenia, tras comprobarse la venta de medicamentos con sobreprecios frente a los valores máximos fijados por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, en los canales institucionales", aseguró la SIC.

De acuerdo con la entidad de vigilancia, las decisiones de sancionar se dieron mediante las Resoluciones No. 18856 de 2026 y No. 16791 de 2026, expedidas por la Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal. "Corresponden a investigaciones independientes, en desarrollo de sus funciones de inspección y vigilancia sobre el régimen de control de precios de medicamentos", explicaron.



¿Por qué sancionaron a Comfenalco Quindío?

De acuerdo con la SIC, se evidenció que durante 2023 se comercializaron al menos 26 medicamentos con sobrecostos que alcanzaron hasta el 400% sobre el precio máximo permitido. "El medicamento Ferinject, usado para el tratamiento de la anemia, tenía un precio máximo de $82.752 y fue vendido por $413.760. Asimismo, el medicamento Depo-Medrol, utilizado para tratar enfermedades como la artritis, enfermedades autoinmunes, reumáticas y pulmonares, cuyo precio máximo era de $5.029, fue comercializado por $23.425", relataron sobre algunos de los ejemplos de sobrecostos encontrados.



¿Por qué sancionaron a Bayer S.A.?

La SIC comprobó que el medicamento Neogynon, utilizado como anticonceptivo y en tratamientos para trastornos menstruales y de fertilidad, "fue vendido con sobreprecios entre 26,52% y 46,81% en al menos 83.525 unidades entre octubre de 2022 y junio de 2023", mencionando el caso de Bayer S.A.



"Exceder los precios regulados de medicamentos no es una irregularidad menor: es una conducta que afecta directamente los recursos públicos de la salud, el acceso de los pacientes a tratamientos y la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud", enfatizó la entidad de vigilancia, agregando que "esta situación resulta especialmente sensible si se tiene en cuenta que los medicamentos objeto de la sanción son utilizados en tratamientos de uso frecuente, incluidos aquellos destinados al manejo de enfermedades crónicas y tratamientos hormonales".



Se conocieron sanciones de la SIC por el tema de medicamentos en Colombia. ¿De qué se trata? Le contamos los detalles.



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