Resultados Dorado Mañana, último sorteo hoy lunes 20 de abril de 2026: números ganadores

En el panorama de los juegos de azar en Colombia, el sorteo de El Dorado Mañana se ha consolidado como una de las opciones predilectas para miles de ciudadanos que buscan probar su suerte al inicio del día. Este lunes 20 de abril de 2026, la jornada comienza con la habitual expectativa que rodea a este sorteo, el cual se realiza de lunes a sábado exactamente a las 10:55 a. m. Los apostadores en todo el territorio nacional permanecen atentos a la transmisión en vivo, que se lleva a cabo a través de los canales autorizados en YouTube, permitiendo seguir el sorteo en tiempo real con total transparencia.



Resultados Dorado Mañana, último sorteo hoy lunes 20 de abril de 2026

A continuación, se presentan los detalles del sorteo de hoy:



Números ganadores : pendiente

: pendiente Tres últimas cifras : pendiente

: pendiente Dos últimas cifras : pendiente

: pendiente La "Quinta" cifra: pendiente

¿Cómo participar de Dorado Mañana?

Modalidades de juego y premios El éxito de Dorado Mañana radica en su versatilidad, ofreciendo múltiples modalidades de apuesta que se ajustan al presupuesto y la estrategia de cada jugador. Entre las opciones disponibles se encuentran:



4 cifras directo: El premio más ambicioso, que paga 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinado: Una opción que otorga 208 veces el valor de la apuesta.

3 cifras directo: Multiplica la inversión por 400.

3 cifras combinado: Ofrece un retorno de 83 veces el monto jugado.

2 cifras 'pata': Paga 50 veces el valor apostado.

1 cifra 'uña': La modalidad más sencilla, que otorga 5 veces lo invertido.

Muchos jugadores optan por combinar estas modalidades para ampliar sus posibilidades de acierto, especialmente en las primeras horas del día. Requisitos para reclamar su premio Si usted resulta ser uno de los afortunados ganadores de este lunes, debe tener en cuenta estrictos protocolos para hacer efectivo su premio. Es fundamental que la apuesta haya quedado registrada correctamente y que los números coincidan de forma completa y en el orden exacto definido por el sorteo. No se aceptan coincidencias parciales ni cambios en la secuencia de los números.

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Para el cobro, es indispensable presentar el tiquete original en perfecto estado, sin tachones ni enmendaduras, y con el reverso debidamente diligenciado. Además, el reclamante debe ser mayor de edad. En el caso de premios iguales o superiores a $100.000, el trámite debe realizarse exclusivamente en puntos autorizados para garantizar la seguridad y transparencia de la transacción.

Para quienes prefieren las plataformas digitales, existe la opción de recibir el pago mediante transferencia electrónica, previa verificación de identidad y cumplimiento de la documentación requerida por el operador. Finalmente, cabe recordar que todos los pagos están sujetos a la normativa fiscal vigente, lo que implica retenciones de ley que podrían afectar el valor final recibido.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

