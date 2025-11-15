Pedro Sánchez será llamado a moción de censura por muerte de menores: mindefensa se pronunció

La representante a la Cámara Katherine Miranda, una de las primeras en rechazar la muerte de siete menores de edad en el bombardeo ordenado por el presidente Gustavo Petro en Guaviare, anunció que citarán a moción de censura al ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

La congresista cuestionó lo que ella define como “la incoherencia de este Gobierno, porque yo recuerdo que el senador Gustavo Petro en su momento condenaba rotundamente cualquier tipo de bombardeo donde estuviesen menores de edad, porque sin lugar a dudas viola todos los protocolos del derecho internacional humanitario, y hoy lo vemos justificando el asesinato de siete menores que son civiles, que son niños, que son víctimas del conflicto armado”.

Recordó que el ministro Guillermo Botero salió en el Gobierno de Iván Duque por una situación similar.



“Hoy a mí me asombra y me parece absolutamente terrible, inaceptable y puedo utilizar el término vergonzoso, que Gustavo Petro hoy esté justificando el bombardeo a un campamento cuando había siete menores de edad allí”, remarcó Miranda.



Sobre las acciones contra el ministro de Defensa dijo que, “así como le hicimos la moción de censura al ministro Botero, lo correcto y lo justo es hacerle la moción de censura también al ministro Pedro Sánchez, porque acá hay varias cosas que no cuadran. Una, los informes de inteligencia nos dicen a nosotros que llevaban 20 días detrás de esta estructura criminal; nos dicen también que hubo un gran despliegue de inteligencia para poder tomar la decisión del bombardeo, pero oh sorpresa, Gustavo Petro trata de justificar el ataque diciendo que fue de un momento para otro, que iban a hostigar a 20 soldados que se encontraban al frente, entonces no sabemos en este momento quién miente”.

“Otra cosa que me parece absolutamente grave es que en el momento del bombardeo, el ministro de Defensa aseguró que no había menores de edad”, añadió.



¿Qué dijeron desde el Ministerio de Defensa?

El despacho lamentó que dentro de los 20 presuntos disidentes muertos “fueran identificados 7 adolescentes reclutados y utilizados como combatientes ilegales en funciones continuas de combate”.

Sin embargo, destacó que “gracias a la inserción de las tropas, se logró la recuperación con vida de 3 adolescentes más, quienes integraban el grupo criminal”.

Precisó que “la operación militar fue planeada y ejecutada con riguroso apego al Derecho Internacional Humanitario (DIH), respeto por los derechos humanos y la legislación nacional, incorporando todas las precauciones factibles para reducir riesgos a la población civil y a las personas protegidas. En aplicación cuidadosa de los principios de precaución, proporcionalidad, distinción, humanidad y necesidad militar del DIH, se valoraron todos los métodos, medios y capacidades disponibles de la Fuerza Pública para neutralizar esta inminente y grave amenaza, compuesta por más de un centenar de personas armadas con alto poder de combate”.

Reiteró, como lo hizo el presidente Petro, que se tomó “la decisión de proceder con un apoyo aéreo cercano a la tropa, que incluyó el empleo de bombardeo, para proteger a los 20 militares que se encontraban en desventaja táctica y muy próximos a la amenaza letal”.

Insistió en que, “de no haber sido por la rápida y oportuna intervención, hoy tal vez el país entero -y las familias de estos valientes militares- estaríamos lamentando un atentado terrorista contra las tropas que, día y noche, trabajan por la seguridad y el bienestar del departamento del Guaviare”.

El ministro Pedro Sánchez dijo recientemente sobre el operativo que se basaron en el “principio de distinción, que se refiere a si es combatiente o no es combatiente, no a si es blanco, alto, negro o qué edad tiene”.

“Había combatientes ilegales en función continua de combate de diferentes edades”, respondió al ser preguntado sobre había menores de edad.

Por su parte, el presidente Petro dijo que “si la inteligencia falla puede caer sobre menores de edad, y ese es gran riesgo que solo el presidente asume, no lo asume ningún oficial de ningún nivel, soy yo el que toma la decisión”.

