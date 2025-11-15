En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MENORES MUERTOS EN BOMBARDEO DE GUAVIARE
METRO DE BOGOTÁ
EXPLOSIÓN ARGENTINA
RICARDO GONZÁLEZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Pedro Sánchez será llamado a moción de censura por muerte de menores: mindefensa se pronunció

Pedro Sánchez será llamado a moción de censura por muerte de menores: mindefensa se pronunció

“En el momento del bombardeo, el ministro de Defensa aseguró que no había menores de edad”, dijo la congresista Katherine Miranda al hablar de la citación que harán al alto funcionario.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 15 de nov, 2025
Comparta en:
Pedro Sánchez será llamado a moción de censura por muerte de menores: mindefensa se pronunció

Publicidad

Publicidad

Publicidad