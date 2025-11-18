En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MENORES MUERTOS BOMBARDEOS
ESTADOS UNIDOS-VENEZUELA
TRUMO HABLA DE COLOMBIA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Tragedia de familia que viajaba en carro cuando fue alcanzada por creciente súbita en Silvania

Tragedia de familia que viajaba en carro cuando fue alcanzada por creciente súbita en Silvania

Cuatro personas se movilizaban en un vehículo cuando fueron alcanzados por una creciente súbita en el municipio de Silvania, Cundinamarca. Un hombre falleció y tres mujeres continúan desaparecidas.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 18 de nov, 2025
Comparta en:
Tragedia de familia que viajaba en carro cuando fue alcanzada por creciente súbita en Silvania

Publicidad

Publicidad

Publicidad