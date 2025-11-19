Resultados Caribeña Día último sorteo 19 de noviembre de 2025: conozca el número ganador

Publicidad
Este miércoles, 19 de noviembre de 2025, a las 2:30 p. m., se lleva a cabo un nuevo sorteo de La Caribeña Día, uno de los juegos de azar tradicionales en la región Caribe. El juego se realiza mediante un sistema automatizado que selecciona en tiempo real las cuatro cifras ganadoras. El sorteo se desarrolla bajo estrictas normas establecidas por las autoridades, garantizando transparencia y seguridad en todo el proceso.
Al finalizar el sorteo de La Caribeña Día, el número ganador se publica a través de los canales oficiales: sitios web, plataformas digitales y puntos de venta autorizados. Si participó en La Caribeña Día, podrá consultar el resultado y confirmar tu jugada conforme a las reglas del juego.
El resultado de La Caribeña Día se publica oficialmente pocos minutos después del sorteo, como es costumbre en los juegos de azar. La cifra ganadora corresponde a un número completo de cuatro dígitos, que representa la modalidad más tradicional del juego. Este formato directo permite a los jugadores verificar rápidamente si han ganado, sin necesidad de combinaciones adicionales ni cálculos.
El valor de las apuestas de La Caribeña Día está pensado para ser accesible y flexible. El monto mínimo permitido es de $500 pesos colombianos, mientras que el máximo alcanza los $10.000 pesos, lo que facilita la participación de personas con diferentes niveles de ingreso sin comprometer su economía. En caso de resultar ganador, el procedimiento para reclamar el premio depende del valor obtenido, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario):
Para participar, el jugador debe adquirir su tiquete en los puntos de venta autorizados, elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante, que será indispensable para reclamar el premio.
Entre las principales modalidades de La Caribeña Día se encuentran:
MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL