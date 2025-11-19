Este miércoles, 19 de noviembre de 2025, a las 2:30 p. m., se lleva a cabo un nuevo sorteo de La Caribeña Día, uno de los juegos de azar tradicionales en la región Caribe. El juego se realiza mediante un sistema automatizado que selecciona en tiempo real las cuatro cifras ganadoras. El sorteo se desarrolla bajo estrictas normas establecidas por las autoridades, garantizando transparencia y seguridad en todo el proceso.

Al finalizar el sorteo de La Caribeña Día, el número ganador se publica a través de los canales oficiales: sitios web, plataformas digitales y puntos de venta autorizados. Si participó en La Caribeña Día, podrá consultar el resultado y confirmar tu jugada conforme a las reglas del juego.



Resultados Caribeña Día último sorteo 19 de noviembre de 2025: conozca el número ganador

Número ganador : Pendiente

: Pendiente Quinta cifra: Pendiente

El resultado de La Caribeña Día se publica oficialmente pocos minutos después del sorteo, como es costumbre en los juegos de azar. La cifra ganadora corresponde a un número completo de cuatro dígitos, que representa la modalidad más tradicional del juego. Este formato directo permite a los jugadores verificar rápidamente si han ganado, sin necesidad de combinaciones adicionales ni cálculos.



¿Cómo jugar La Caribeña Día y reclamar el premio en caso de ganar?

El valor de las apuestas de La Caribeña Día está pensado para ser accesible y flexible. El monto mínimo permitido es de $500 pesos colombianos, mientras que el máximo alcanza los $10.000 pesos, lo que facilita la participación de personas con diferentes niveles de ingreso sin comprometer su economía. En caso de resultar ganador, el procedimiento para reclamar el premio depende del valor obtenido, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario):



Premios inferiores a 48 UVT : se debe presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una fotocopia legible de la cédula.

: se debe presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una fotocopia legible de la cédula. Premios entre 48 y 181 UVT : además de los documentos anteriores, se requiere diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.

: además de los documentos anteriores, se requiere diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados. Premios superiores a 182 UVT: se exige, además de los requisitos básicos, una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). El pago se realiza mediante transferencia electrónica en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Para participar, el jugador debe adquirir su tiquete en los puntos de venta autorizados, elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante, que será indispensable para reclamar el premio.



Modalidades del sorteo de La Caribeña Día

Entre las principales modalidades de La Caribeña Día se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: permite obtener premio si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: el jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden.

Dos cifras o “pata”: se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o “uña”: se gana al acertar la última cifra del número ganador.

Otros chances en Colombia de mediodía y tarde

La Culona Día

Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

Motilón Tarde

Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

Lunes a sábado: 2:30 p. m.