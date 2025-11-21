Así están los precios en Corabastos hoy 21 de noviembre de 2025: papa, cebolla, carnes, frutas y más

En una jornada con un sólido abastecimiento de 9.081 toneladas de alimentos, ingresadas en 1.229 vehículos a la Central Mayorista de Abastos de Bogotá (Corabastos), el comercio reportó variaciones de precios en 11 productos esenciales de la canasta familiar, reflejando el constante pulso entre la oferta y la demanda.



Alivio para el bolsillo: los productos que bajaron

Una noticia positiva para los hogares que buscan rendir el presupuesto familiar este viernes es la disminución de precios en cinco productos clave. Estos descensos son significativos y ofrecen una oportunidad para ahorrar en el mercado:



Producto Unidad Precio Anterior Precio Actual Descenso Alcachofa Docena $40.000 $30.000 -$10.000 Cilantro 10 Kilos $40.000 $30.000 -$10.000 Mazorca Bulto (50 Kg) $190.000 $180.000 -$10.000 Arracacha Bulto (50 Kg) $150.000 $140.000 -$10.000 Yuca Bolsa (30 Kg) $110.000 $100.000 -$10.000

La yuca y la arracacha, dos tubérculos fundamentales en la dieta, mostraron una baja de $10.000 por bulto/bolsa, un alivio que se suma a la reducción en el precio del cilantro y la alcachofa.



Los productos que se encarecieron

Lamentablemente, la tendencia alcista se consolidó en seis productos de alta demanda, con incrementos que presionan al alza el costo de la compra semanal. Las cebollas, un ingrediente base, y la popular papa criolla, fueron las más afectadas.



Producto Unidad Precio Anterior Precio Actual Aumento Arveja Verde Bulto (50 Kg) $240.000 $270.000 +$30.000 Cebolla Junca Rollo (30 Kg) $50.000 $70.000 +$20.000 Espinaca Atado (10 Kg) $30.000 $40.000 +$10.000 Papa Criolla (Lavada) Bulto (50 Kg) $170.000 $180.000 +$10.000 Cebolla Cabezona Blanca Bulto (50 Kg) $70.000 $80.000 +$10.000 Cebolla Cabezona Roja Bulto (50 Kg) $110.000 $120.000 +$10.000

El incremento más pronunciado lo registró la arveja verde, con un salto de $30.000 por bulto, seguida de la cebolla junca, que subió $20.000 por rollo. Las tres variedades de cebolla y la papa criolla lavada incrementaron su valor, un factor que los tenderos deben considerar al fijar sus precios al consumidor final.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

A pesar de las variaciones, la central ofrece un panorama claro de precios de referencia para los comerciantes mayoristas, destacando la diferencia entre el producto terminado y el que requiere procesamiento:

Arracacha (Bulto): $140.000

$140.000 Papa Criolla (Lavada - Bulto): $180.000

$180.000 Papa Criolla (Sin Lavar - Bulto): $140.000

$140.000 Papa Pastusa (Bulto): $60.000

$60.000 Papa Sabanera (Bulto): $140.000

$140.000 Yuca (Bolsa de 30 Kg): $100.000

Perspectiva general del abastecimiento:



Frutas y hortalizas de hoja: Se espera un buen flujo de frutas en general, incluyendo mora de Castilla, fresa, banano criollo, banano urabá, y aguacate Hass, impulsado en parte por el inicio de la temporada de vacaciones estudiantiles. Las hortalizas de hoja (provenientes de la sabana de Bogotá), la habichuela, el plátano, el tomate, el pepino, y los granos (arroz, lenteja, panela), mantienen una buena oferta.

Se espera un buen flujo de frutas en general, incluyendo mora de Castilla, fresa, banano criollo, banano urabá, y aguacate Hass, impulsado en parte por el inicio de la temporada de vacaciones estudiantiles. Las hortalizas de hoja (provenientes de la sabana de Bogotá), la habichuela, el plátano, el tomate, el pepino, y los granos (arroz, lenteja, panela), mantienen una buena oferta. Proteínas: También se reporta una buena oferta en carnes, pollo, pescado, huevo y queso.

Productos que se mantienen estables en Corabastos

En contraste con las fluctuaciones, varios productos esenciales mantuvieron sus precios inalterados, ofreciendo una referencia estable para el consumidor:



Producto Unidad Precio Actual (Estable) Patilla Kilo $1.800 Calabacín Kilo $3.000 Sal Kilo $1.300 Huevo Tipo AA Unidad $400 Tomate Chonto Kilo $2.000 Trucha Libra $9.000

El producto más demandado de este viernes 21 de noviembre, acorde con el reporte oficial de Corabastos, fue el arroz, ingrediente y alimento fundamental para decenas de platos tradicionales y muy conocidos actualmente en Colombia.

Publicidad

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO