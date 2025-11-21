Así están los precios en Corabastos hoy 21 de noviembre de 2025: papa, cebolla, carnes, frutas y más

Publicidad
En una jornada con un sólido abastecimiento de 9.081 toneladas de alimentos, ingresadas en 1.229 vehículos a la Central Mayorista de Abastos de Bogotá (Corabastos), el comercio reportó variaciones de precios en 11 productos esenciales de la canasta familiar, reflejando el constante pulso entre la oferta y la demanda.
Una noticia positiva para los hogares que buscan rendir el presupuesto familiar este viernes es la disminución de precios en cinco productos clave. Estos descensos son significativos y ofrecen una oportunidad para ahorrar en el mercado:
|Producto
|Unidad
|Precio Anterior
|Precio Actual
|Descenso
|Alcachofa
|Docena
|$40.000
|$30.000
|-$10.000
|Cilantro
|10 Kilos
|$40.000
|$30.000
|-$10.000
|Mazorca
|Bulto (50 Kg)
|$190.000
|$180.000
|-$10.000
|Arracacha
|Bulto (50 Kg)
|$150.000
|$140.000
|-$10.000
|Yuca
|Bolsa (30 Kg)
|$110.000
|$100.000
|-$10.000
La yuca y la arracacha, dos tubérculos fundamentales en la dieta, mostraron una baja de $10.000 por bulto/bolsa, un alivio que se suma a la reducción en el precio del cilantro y la alcachofa.
Lamentablemente, la tendencia alcista se consolidó en seis productos de alta demanda, con incrementos que presionan al alza el costo de la compra semanal. Las cebollas, un ingrediente base, y la popular papa criolla, fueron las más afectadas.
|Producto
|Unidad
|Precio Anterior
|Precio Actual
|Aumento
|Arveja Verde
|Bulto (50 Kg)
|$240.000
|$270.000
|+$30.000
|Cebolla Junca
|Rollo (30 Kg)
|$50.000
|$70.000
|+$20.000
|Espinaca
|Atado (10 Kg)
|$30.000
|$40.000
|+$10.000
|Papa Criolla (Lavada)
|Bulto (50 Kg)
|$170.000
|$180.000
|+$10.000
|Cebolla Cabezona Blanca
|Bulto (50 Kg)
|$70.000
|$80.000
|+$10.000
|Cebolla Cabezona Roja
|Bulto (50 Kg)
|$110.000
|$120.000
|+$10.000
El incremento más pronunciado lo registró la arveja verde, con un salto de $30.000 por bulto, seguida de la cebolla junca, que subió $20.000 por rollo. Las tres variedades de cebolla y la papa criolla lavada incrementaron su valor, un factor que los tenderos deben considerar al fijar sus precios al consumidor final.
A pesar de las variaciones, la central ofrece un panorama claro de precios de referencia para los comerciantes mayoristas, destacando la diferencia entre el producto terminado y el que requiere procesamiento:
Perspectiva general del abastecimiento:
En contraste con las fluctuaciones, varios productos esenciales mantuvieron sus precios inalterados, ofreciendo una referencia estable para el consumidor:
|Producto
|Unidad
|Precio Actual (Estable)
|Patilla
|Kilo
|$1.800
|Calabacín
|Kilo
|$3.000
|Sal
|Kilo
|$1.300
|Huevo Tipo AA
|Unidad
|$400
|Tomate Chonto
|Kilo
|$2.000
|Trucha
|Libra
|$9.000
El producto más demandado de este viernes 21 de noviembre, acorde con el reporte oficial de Corabastos, fue el arroz, ingrediente y alimento fundamental para decenas de platos tradicionales y muy conocidos actualmente en Colombia.
JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO