Así puede obtener la tarjeta Conavi de Bancolombia: habrá 300.000 unidades disponibles

La nostalgia se ha hecho presente en el corazón de los colombianos desde el anuncio de Bancolombia sobre el lanzamiento de una tarjeta débito de edición limitada con la imagen de la famosa abejita Conavi. El regreso de este icono que marcó generaciones hace parte de una estrategia de la entidad financiera por la conmemoración de sus 150 años de historia.

La iniciativa ha despertado interés entre los clientes del banco, especialmente por tratarse de un diseño especial que estará disponible solo por tiempo limitado. Según informó Bancolombia, solo habrá 300.000 tarjetas disponibles en todo el país.

La Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda (Conavi) fue constituida en 1974 en la ciudad de Medellín por un grupo de empresarios antioqueños, la entidad nació con la misión de ofrecer luz a los colombianos que soñaban con acceder a tener una vivienda, convirtiéndose no solo en una de las corporaciones de ahorro más fuertes del sistema financiero colombiano, sino también más queridas por los colombianos.



Con el crecimiento de la empresa, surgió la abejita Conavi, que se convirtió en el símbolo que representó por más de tres décadas los valores de la alegría, optimismo y el espíritu de que como su lema lo dice todo en la vida puede ser "requetefácil".



"La abejita Conavi fue, durante años, una compañera cercana que estuvo presente en la vida de las familias, alegrando a grandes y pequeños por igual", menciona Bancolombia.

Todo lo que debe saber para obtener la edición especial Conavi

De acuerdo con la página oficial de Bancolombia las personas que estén interesadas en adquirir la tarjeta física lo podrán hacer a partir del 1º. de diciembre, y deberán solicitarla de manera presencial en cualquiera de las 535 sucursales de la entidad, ya que no se habilitarán pedidos por canales digitales.

Así mismo, se activará automáticamente para los clientes que tengan inscrita su tarjeta débito en Apple Pay y Google Pay a partir del 5 de noviembre, sin necesidad de acercarse a una oficina. Esta opción facilitará el acceso para los usuarios digitales que deseen contar con el diseño conmemorativo en sus medios de pago virtuales.

Para obtenerla, el cliente debe tener una cuenta activa en Bancolombia y acercarse a una sucursal con su documento de identidad. El cambio o solicitud de tarjeta no tiene costo adicional y estará sujeto a la disponibilidad del nuevo plástico en cada punto de atención. Cabe destacar que la tarjeta puede o no tener costo según políticas de cambio de plástico.

Bancolombia aclaró que la tarjeta Conavi conserva las mismas funcionalidades de una débito tradicional de Bancolombia, por lo que podrá usarse para retiros, compras, pagos y transferencias. Además no tiene ningún costo mensual adicional mientras que el usuario no cambie el plan de cuenta de ahorros.

La entidad financiera enfatizó que esta edición especial no se trata de un anunció del regreso de Conavi, sino que solo es un diseño vintage, inspirado en el personaje que acompañó durante décadas a los usuarios del sistema financiero colombiano.

HEIDY CARREÑO

NOTICIAS CARACOL