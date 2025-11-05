En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
ECONOMÍA  / Así puede obtener la tarjeta Conavi de Bancolombia: habrá 300.000 unidades disponibles

Así puede obtener la tarjeta Conavi de Bancolombia: habrá 300.000 unidades disponibles

La entidad lanzó una edición limitada de su tarjeta débito con la imagen de la abejita Conavi, disponible desde este 1º. de diciembre. Esto se sabe.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 5 de nov, 2025
La edición especial va hasta el 30 de diciembre o hasta agotar existencias-
Bancolombia - Getty Images

