Más del 8% de rendimiento: así puede hacer crecer su dinero con cajas de ahorro digital de Nu

Nubank, mejor conocido como Nu, es una de las entidades bancarias que más ha tenido popularidad en los últimos tiempos. La financiera de origen brasileño se ha destacado por ofrecer servicios bancarios sin sucursales físicas, es decir que los usuarios pueden gestionar sus transacciones y productos por medio de una aplicación en su teléfono móvil. La entidad, que esta vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, ofrece productos como tarjetas de crédito, cuentas de ahorro y fondos de inversión. De igual forma, ha fortalecido su modelo de cuentas de ahorro por medio de las llamadas "cajitas", un mecanismo que permite apartar montos de la cuenta y generar intereses diarios.

Las cajitas funcionan como compartimentos dentro de la cuenta de ahorros de Nu, donde cada usuario puede separar el dinero destinado para diferentes metas financieras. Según la compañía, este sistema está diseñado para ofrecer mayor control sobre los recursos y una forma de crecimiento basado en una tasa de rendimiento efectiva anual.

De acuerdo con la entidad, la principal diferencia de los productos tradicionales como los Certificados de Depósito a Término (CDT) es que el dinero depositado en las cajitas no queda bloqueado, lo que quiere decir que los usuarios pueden retirar o adicionar sumas en cualquier momento, sin que esto afecte los intereses que anteriormente había generado.



¿Cómo hacer crecer su dinero con las cajas de ahorro Nu?

Para abrir una caja de ahorros Nu es necesario tener una cuenta de ahorros en ese banco. Una vez tenga la cuenta activa, desde su aplicación puede gestionar la opción de generar cajitas de ahorro. Para eso debe contar con saldo disponible en la cuenta de ahorros Nu. Justo en el apartado del saldo debe oprimir y ahí le aparecerá la opción de “Cajita de ahorro”.



A continuación, puede trasladar el dinero a una o varias cajas creadas con diferentes fines de ahorro, el usuario puede nombrarlas según los objetivos de ahorro que tenga, y una vez el dinero se encuentra en la cajita comienza a generar rendimientos de manera automática, todo el monto que se deposite va a empezar a crecer al 8,25% efectivo anual.



De acuerdo con Nu, estos intereses se calculan diariamente durante las primeras horas del día, teniendo en cuenta el saldo disponible al cierre de la jornada anterior. Cabe destacar que no existe un límite de tiempo para almacenar el dinero en esta herramienta.

Este mecanismo, aunque no reemplaza instituciones tradicionales del sistema financiero, para muchos representa una alternativa sencilla para quienes buscan una opción en el mundo digital.



Pasos para solicitar la cuenta de ahorros Nu

1. Descargue la aplicación: diríjase a la tienda de aplicaciones del dispositivo móvil (Google Play o App Store) y asegúrese de descargar la aplicación oficial.

2. Registre sus datos : ingrese a la app y seleccione la opción para solicitar la cuenta de ahorros, proporcione sus datos y espere la confirmación a la lista de espera.

3. Active la cuenta.

