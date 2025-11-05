En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PALACIO DE JUSTICIA
JAIME ESTEBAN MORENO
ZOHRAN MAMDANI
SOLDADOS LIBERADOS
POLÉMICA LUIS DÍAZ
JHON DURÁN, FIGURA
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Más del 8% de rendimiento: así puede hacer crecer su dinero con cajas de ahorro digital de Nu

Más del 8% de rendimiento: así puede hacer crecer su dinero con cajas de ahorro digital de Nu

Las llamadas "cajitas de ahorro" permiten retirar los fondos en cualquier momento, manteniendo los intereses ganados y sin cobros adicionales. Le contamos lo que debe saber.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 5 de nov, 2025
Comparta en:
Más del 8% de rendimiento: así puede hacer crecer su dinero con las cajas de ahorro digital Nu
El dinero depositado va empezar a crecer al 8,25% efectivo anual-
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad