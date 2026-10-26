SuperGiros y SuRed pagarán más de 200.000 a estas personas en octubre de 2026: fecha exacta

Los pagos de Colombia Mayor volverán a ponerse en marcha esta semana para millones de beneficiarios en todo el país. Prosperidad Social confirmó el inicio de un nuevo ciclo de transferencias monetarias, una noticia esperada por los adultos mayores que reciben este apoyo económico del Gobierno nacional para complementar sus ingresos y cubrir necesidades básicas.

La entidad informó que el nuevo ciclo comenzará el 28 de octubre de 2026 y beneficiar a más de 2,85 millones de personas mayores. Para financiar estas transferencias, el Gobierno destinará más de 669.581 millones de pesos, recursos que serán distribuidos a través de las redes de pago autorizadas.



Fechas de pago de Colombia Mayor en octubre de 2026

Según el anuncio oficial, las trasferencias estarán disponibles desde el miércoles 28 de octubre mediante los operadores SuperGiros y SuRed, que cuentan con cobertura tanto en zonas urbanas como rurales. Prosperidad Social recomendó a los beneficiarios consultar la información de cobro a través de los canales oficiales, ya que los cronogramas pueden presentar variaciones dependiendo del municipio o del punto de pago asignado. Además, recordó que los trámites relacionados con el programa son gratuitos y no requieren intermediarios.



¿Cuánto paga actualmente Colombia Mayor?

Uno de los aspectos que más interés genera entre los beneficiarios tiene que ver con el valor del subsidio. De acuerdo con la información oficial del programa, actualmente existen pagos diferenciados que pueden alcanzar hasta 230.000 pesos mensuales para determinados grupos de beneficiarios, especialmente mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años.

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Otros participantes continúan recibiendo transferencias de 80.000 pesos, de acuerdo con lo criterios establecidos por el programa y las condiciones de cada beneficiario. En Bogotá, además, existe un esquema de cofinanciación con la administración distrital que permite incrementar el monto para algunos adultos mayores.



¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

El programa está dirigido a adultos mayores que o cuentan con una pensión o que viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad económica. Entre los requisitos exigidos por Prosperidad Social se encuentran ser colombiano, haber residido durante los últimos diez años en el país y estar clasificado en los grupos priorizados del Sisbén IV.



Asimismo, las autoridades verifican que la persona no disponga de ingresos suficientes ara garantizar su sostenimiento. Después de la inscripción, los aspirantes ingresan a una lista de priorización que determina el acceso a los cupos disponibles en cada municipio.



La promesa de De la Espriella de aumentar el subsidio

El futuro de Colombia Mayor sigue siendo objeto e atención por parte de los beneficiarios. Durante los últimos meses, el presidente Abelardo de la Espriella ha manifestado su intención de fortalecer los programas sociales dirigidos a la población adulta mayor y ha defendido la necesidad de aumentar las ayudas económicas destinadas a este sector.



El presidente ha señalado que uno de sus objetivos es incrementar el valor de Colombia Mayor hasta los 400.000 pesos mensuales, una propuesta que ha sido presentada como parte de su estrategia para fortalecer la protección económica de los adultos mayores en condición de vulnerabilidad. No obstante, el mandatario aclaró que, por ahora, el programa continuará entregando las transferencias vigentes de hasta 230.000 pesos mientras el Gobierno avanza en la búsqueda de recursos para atender el déficit financiero que enfrenta la iniciativa. El eventual aumento aún no tiene una fecha de implementación definida, aunque sigue siendo una de las metas anunciadas por la administración nacional para el futuro del subsidio.

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ÁNGELA URREA PARRA

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