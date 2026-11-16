Este lunes se realiza un nuevo sorteo de Baloto y su modalidad adicional, Revancha. Los dos juegos entregan premios millonarios y mantienen la expectativa entre los participantes que esperan acertar las cinco balotas y la superbalota. Consulte los resultados de la jornada y conozca cuánto dinero está en juego.

Resultados de Baloto y Revancha del lunes 16 de noviembre de 2026

Los sorteos de Baloto y Revancha se llevan a cabo este lunes 16 de noviembre. Los resultados permitirán conocer las combinaciones ganadoras y establecer si hubo nuevos millonarios en Colombia.

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Estos son los datos que se actualizarán después de la jornada:



Baloto

Números ganadores: [pendientes de publicación oficial]

Superbalota: [pendiente de publicación oficial]

Acumulado: $20.800 millones.

Baloto Revancha

Números ganadores: [pendientes de publicación oficial]

Superbalota: [pendiente de publicación oficial]

Acumulado: $2.000 millones.

Los resultados de ambas modalidades son independientes. Por eso, los jugadores deben revisar por separado las combinaciones de Baloto y Revancha.



¿Cuánto está acumulado en Baloto y Revancha?

Para el sorteo de este lunes, Baloto tiene un acumulado de $20.800 millones, mientras que Revancha ofrece un premio mayor de $2.000 millones.

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En el caso de Revancha, el acumulado se reinició después de que un participante acertara la combinación ganadora del sorteo del sábado 14 de noviembre y obtuviera un premio de $5.600 millones.

Estas cifras corresponden a los acumulados anunciados para la jornada de este lunes por el operador.

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¿A qué hora juega Baloto este lunes?

Baloto y Revancha tienen sorteos los lunes, miércoles y sábados. La jornada de este 16 de noviembre está programada entre las 11:00 y las 11:15 de la noche, hora colombiana.

Los resultados se pueden seguir a través de la transmisión de Canal 1 y posteriormente consultar en los canales oficiales del juego.

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¿Cómo se juega Baloto y Revancha?

Para participar en Baloto, cada jugador debe seleccionar cinco números entre el 1 y el 43 y una superbalota entre el 1 y el 16. El premio mayor se obtiene al acertar los cinco números principales y la superbalota.

Revancha funciona como una oportunidad adicional para quienes adquieren esta opción. Se participa con la misma combinación elegida para Baloto, pero en un sorteo independiente y con un acumulado propio.

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¿Dónde consultar los resultados oficiales?

Una vez finalicen los sorteos, los resultados estarán disponibles en la página oficial de Baloto. Allí se pueden revisar las cinco balotas, la superbalota, los acumulados y la distribución de los premios.

Los participantes deben conservar su tiquete y comparar cuidadosamente los números registrados con los resultados de cada modalidad. Si obtienen algún premio, deben consultar los requisitos y procedimientos establecidos por el operador para reclamarlo.