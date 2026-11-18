Los sorteos de Baloto y Baloto Revancha se realizaron este miércoles, 18 de noviembre de 2026. Miles de jugadores en todo el país estuvieron pendientes de los números ganadores, especialmente porque ambos juegos ofrecen acumulados multimillonarios que crecen cuando no aparece un ganador de la máxima categoría.



Baloto y Revancha: resultados del 18 de noviembre de 2026

Baloto

Número ganador: 36 - 15 - 39 - 21 - 33

Superbalota: 03

Baloto Revancha

Número ganador: 18 - 34 - 20 - 09 - 05

Superbalota: 03

Con estos resultados, los participantes pueden revisar sus tiquetes para verificar si obtuvieron algún premio en las diferentes categorías de aciertos habilitadas por el juego. Además del acumulado principal, Baloto premia otras combinaciones de números y superbalota, por lo que no es necesario acertar todos los números para resultar ganador.



Cómo jugar Baloto y Revancha

Baloto es un juego tipo loto en el que el apostador debe seleccionar cinco números entre el 1 y el 43, además de una superbalota entre el 1 y el 16. El jugador también puede dejar que el sistema realice una selección automática de los números. La modalidad Baloto Revancha funciona como un sorteo adicional. Utiliza exactamente la misma combinación escogida para el Baloto principal, lo que permite participar por un segundo acumulado independiente sin necesidad de seleccionar nuevos números. Actualmente, la apuesta de Baloto tiene un valor de $6.000, mientras que Revancha se activa como complemento de la jugada para acceder a una segunda oportunidad de ganar premios millonarios.



Cómo reclamar un premio de Baloto

Los ganadores deben presentar el tiquete original junto con su documento de identidad. El comprobante debe encontrarse en buen estado y sin alteraciones para superar el proceso de validación. Los premios de menor valor pueden reclamarse a través de los canales autorizados de pago. En contraste, los premios millonarios están sujetos a verificaciones adicionales por parte del operador antes de realizar el desembolso correspondiente. Por esta razón, los organizadores recomiendan guardar el tiquete en un lugar seguro hasta verificar los resultados oficiales y completar cualquier trámite de reclamación.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL