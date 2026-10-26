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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Baloto y Revancha de hoy, 26 de octubre de 2026: consulte los resultados y números ganadores

Baloto y Revancha de hoy, 26 de octubre de 2026: consulte los resultados y números ganadores

Los jugadores de Baloto esperan conocer los resultados del próximo sorteo. Consulte aquí los espacios para registrar los números ganadores, la Superbalota y los resultados de la modalidad Revancha.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 26 de oct, 2026
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Resultados Baloto y Revancha hoy lunes 28 de septiembre: conozca las balotas ganadoras
Resultados Baloto y Revancha -
Baloto y Revancha - Canva

Este lunes, los participantes de Baloto están pendientes de una nueva jornada de este juego de azar en Colombia. Sin embargo, los sorteos de Baloto se realizan habitualmente los miércoles y sábados, por lo que hoy no corresponde a una jornada regular de este juego.
Baloto cuenta con dos modalidades: el juego principal y Revancha. Cada una tiene su propio resultado, por lo que es importante revisar las cifras correspondientes a la apuesta realizada.

¿A qué hora juega Baloto?

Baloto realiza habitualmente sus sorteos los miércoles y sábados en horario nocturno. Para conocer la programación de la próxima jornada, consulte los canales oficiales del operador.

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Resultado de Baloto: números ganadores

El resultado del próximo sorteo deberá consultarse una vez se realice la jornada y se publiquen las cifras oficiales.

  • Números ganadores: pendiente de actualización.
  • Superbalota: pendiente de actualización.

Resultados de Baloto Revancha hoy

Baloto Revancha es una modalidad adicional que utiliza una combinación independiente de la del juego principal. Para conocer si una apuesta resulta ganadora, es necesario comparar los números correspondientes a esta opción.

  • Números ganadores: pendiente de actualización.
  • Superbalota: pendiente de actualización.

Los resultados de Baloto y Revancha deben revisarse por separado, pues las combinaciones ganadoras son diferentes.

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¿Cómo consultar los números ganadores de Baloto?

Los jugadores pueden revisar los resultados en el portal oficial deBaloto. Allí pueden buscar la información del sorteo correspondiente y comprobar los números de las modalidades principal y Revancha.
Para verificar una apuesta, siga estos pasos:

  1. Identifique la fecha del sorteo.
  2. Compruebe los cinco números seleccionados y la Superbalota.
  3. Revise si su apuesta corresponde a Baloto o a Revancha.
  4. Compare las cifras con los resultados oficiales.
  5. Consulte las condiciones de premiación y reclamación si considera que obtuvo un premio.

Es importante conservar el comprobante y verificar las condiciones establecidas para cada categoría.

¿Qué debe tener en cuenta al revisar los resultados?

Al consultar los números ganadores, asegúrese de que la publicación corresponda a la fecha del sorteo. Las cifras de jornadas anteriores no deben confundirse con las de una nueva edición.
Los resultados pasados tampoco permiten predecir las combinaciones futuras. Baloto es un juego de azar y ninguna selección de números garantiza un premio.
Los juegos de azar están dirigidos exclusivamente a mayores de edad y participar no garantiza obtener ganancias.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.

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