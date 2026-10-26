¿Qué cayó en el Sinuano Noche hoy? Resultado del 26 de octubre de 2026

El Sinuano Noche es un juego de chance popular en Colombia en el que los participantes apuestan a números de cuatro cifras para intentar obtener un premio. Este lunes 26 de octubre de 2026 se realiza una nueva jornada del sorteo, cuyos resultados permiten a los jugadores comprobar si acertaron con su apuesta.

El anterior resultado publicado corresponde al domingo 25 de octubre de 2026, cuando el número ganador fue el 3133, con Quinta 9. Esta combinación pertenece a la jornada pasada y no debe confundirse con el resultado de hoy.



¿Qué número cayó en el Sinuano Noche hoy, 26 de octubre?

Número ganador: 9191

9191 Quinta: 8

Una vez se conozcan las cifras oficiales del sorteo de este lunes, los participantes podrán comparar el resultado con el número registrado en sus tiquetes.

Publicidad

¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche tiene programado su sorteo de lunes a sábado a las 10:30 p. m. Los domingos y festivos, el horario habitual es a las 8:30 p. m.



El juego consiste en apostar a un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999. Según la modalidad seleccionada, el participante puede buscar aciertos de cuatro, tres, dos o una cifra. También debe revisar las condiciones de la apuesta para saber cómo se aplica la Quinta.



¿Cómo se pagan los premios del Sinuano?

El valor del premio depende de la modalidad jugada, del monto apostado y de las condiciones vigentes del plan de premios. Por eso, acertar una o varias cifras no significa necesariamente que todas las apuestas reciban el mismo pago.



4 cifras (Premio mayor): Paga 4.500 veces lo apostado ($4.500 por cada peso).

Paga lo apostado ($4.500 por cada peso). 3 cifras: Paga 400 veces lo apostado ($400 por cada peso).

Paga lo apostado ($400 por cada peso). 2 cifras: Paga 50 veces lo apostado ($50 por cada peso).

Paga lo apostado ($50 por cada peso). 1 cifra (pleno o uña): Paga 5 veces lo apostado ($5 por cada peso).

Antes de reclamar, verifique el resultado y las condiciones aplicables a su jugada mediante los canales autorizados. Conserve el comprobante en buen estado hasta completar la validación.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

NOTICIAS CARACOL