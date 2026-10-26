Resultados Super Astro Luna de hoy, lunes 26 de octubre: número y signo zodiacal ganadores

La expectativa entre los aficionados a los juegos de azar en Colombia se mantiene con un nuevo sorteo de Super Astro Luna. Los participantes esperan conocer el resultado de este lunes 26 de octubre para comprobar si sus números y signos elegidos coinciden con la combinación ganadora.



¿Cómo reclamar el dinero si resultas premiado hoy?

Si la combinación de tu tiquete coincide con los resultados oficiales del sorteo, es importante conservar el comprobante en buen estado y seguir las instrucciones de los operadores autorizados para reclamar el premio.

Antes de realizar el cobro, consulta las condiciones y los requisitos vigentes con el operador, incluidos los documentos necesarios, los posibles descuentos tributarios y el plazo para reclamar.



Tabla de premios: ¿cuánto puedes ganar?

El plan de premios de Super Astro Luna depende de la cantidad apostada y de los aciertos obtenidos. De acuerdo con la tabla de pagos indicada para el juego, las combinaciones premiadas son:



4 cifras y signo correcto: 42.000 veces el valor apostado.

42.000 veces el valor apostado. 3 cifras y signo correcto: 1.000 veces el valor apostado.

1.000 veces el valor apostado. 2 cifras y signo correcto: 100 veces el valor apostado.

Resultados de Super Astro Luna de este lunes 26 de octubre

Estos son los campos para consultar el resultado del sorteo de hoy. La combinación ganadora debe verificarse con la publicación oficial del operador.

Número ganador de cuatro cifras: 3424

3424 Signo zodiacal ganador: Escorpio

¿Cómo funciona Super Astro Luna y a qué hora juega?

Super Astro Luna es un juego de suerte y azar en el que los participantes eligen una secuencia de cuatro dígitos, del 0000 al 9999, y la combinan con uno de los 12 signos zodiacales.

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La emisión nocturna se transmite por Canal 1, de acuerdo con la programación habitual:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Consulta los canales oficiales para confirmar el resultado y comprobar si tu tiquete obtuvo algún premio.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.