Sorteo de la Lotería del Tolima: número ganador del premio mayor de hoy, lunes 26 de octubre de 2026

El calendario de sorteos en Colombia avanza este lunes 26 de octubre de 2026 con una nueva edición de la Lotería del Tolima, uno de los juegos de azar tradicionales del país. Los apostadores están pendientes de conocer el número ganador del premio mayor y la serie correspondiente para verificar sus billetes.

El premio mayor anunciado para esta lotería es de 3.500 millones de pesos. Para ganarlo, es necesario acertar las cuatro cifras y la serie del billete, de acuerdo con las condiciones oficiales del sorteo.

Resultados oficiales de la Lotería del Tolima del 26 de octubre

La combinación ganadora de este lunes está pendiente de confirmación oficial. Los datos se actualizarán una vez finalice el sorteo y la entidad operadora publique los resultados:

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Número ganador del premio mayor: 0902.

0902. Serie: 082.

082. Premio mayor: $3.500.000.000.

Se recomienda consultar los canales oficiales de la Lotería del Tolima para verificar los números y la serie antes de confirmar si un billete resultó ganador.



¿A qué hora juega la Lotería del Tolima?

El sorteo se realiza habitualmente los lunes no festivos, alrededor de las 10:30 p. m. Para confirmar el horario de la edición de este lunes, se recomienda revisar la programación oficial de la lotería y sus canales de transmisión.



La entidad ofrece diferentes premios, además del mayor, de acuerdo con el plan de premios vigente. Los jugadores deben revisar el resultado completo y comparar tanto el número como la serie de su billete.

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¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Tolima?

Quienes tengan un billete potencialmente ganador deben conservarlo en buen estado y consultar los requisitos de reclamación establecidos por la Lotería del Tolima. El procedimiento y los documentos exigidos pueden variar según el monto del premio.

El plazo para reclamar debe confirmarse en la normativa vigente y con la entidad operadora. Asimismo, los premios pueden estar sujetos a las retenciones tributarias correspondientes.

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Los resultados definitivos deben verificarse en los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.