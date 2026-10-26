Números ganadores de Caribeña Noche hoy, 26 de octubre de 2026: resultados de la jornada

La Caribeña Noche es un juego de chance en Colombia en el que los participantes eligen números y realizan apuestas para ganar premios según la modalidad seleccionada y las cifras acertadas. Este lunes 26 de octubre de 2026 se realizará una nueva edición del sorteo, por lo que los jugadores podrán consultar el resultado y compararlo con sus tiquetes después de la publicación oficial..

Hasta el momento, el último resultado disponible corresponde al domingo 25 de octubre de 2026, cuando salió el número 6274, con Quinta 7. Esta combinación pertenece al sorteo anterior y no debe confundirse con el resultado de este lunes.

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¿A qué hora juega la Caribeña Noche?

La Caribeña Noche realiza sus sorteos de lunes a sábado a las 10:30 p.m. Los domingos y festivos, el horario habitual es a las 8:30 p.m., hora de Colombia. El sorteo se transmite por Telecaribe.



¿Qué número cayó en la Caribeña Noche hoy, 26 de octubre?

Número ganador: 1258

1258 Quinta balota: 8

¿Cómo se juega la Caribeña Noche?

Para participar, el jugador elige un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, selecciona la modalidad de apuesta y define cuánto dinero desea jugar. La apuesta se realiza a través de los puntos de venta o canales autorizados.



Entre las modalidades disponibles se encuentran:



Cuatro cifras directo: se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras deben coincidir, aunque pueden aparecer en un orden diferente.

Tres cifras directo: se deben acertar las tres cifras correspondientes a la modalidad seleccionada.

Tres cifras combinado: permite acertar las tres cifras sin importar el orden, según las condiciones del juego.

Pata: consiste en acertar las dos últimas cifras.

Uña: corresponde a acertar la última cifra.

La Quinta balota es una cifra adicional asociada al sorteo. Los participantes deben revisar las condiciones de su apuesta para determinar si aplica a la modalidad que jugaron.

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¿Cuánto paga la Caribeña Noche por cada acierto?

El premio depende de la modalidad elegida y del valor apostado. De acuerdo con la tabla de pagos publicada para este juego, estos son los valores de referencia por cada peso apostado:



Modalidad Pago por cada peso apostado Cuatro cifras directo $4.500 Cuatro cifras combinado $208 Tres cifras directo $400 Tres cifras combinado $83 Dos cifras o pata $50 Una cifra o uña $5

Por ejemplo, si una persona apuesta $1.000 a las cuatro cifras directas y acierta la combinación exacta en el orden correspondiente, el premio de referencia sería de $4.500.000, antes de las retenciones que puedan aplicar.

Estos valores deben verificarse con el plan de premios vigente del operador. El monto final depende de las condiciones de la apuesta y de los requisitos aplicables al pago.

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¿Cómo cobrar un premio de la Caribeña Noche?

Quienes consideren que acertaron deben presentar el tiquete original para que el operador valide la apuesta. También deben contar con su documento de identidad y cumplir los requisitos adicionales que correspondan al monto del premio.

Para premios de mayor cuantía, el trámite puede requerir documentación adicional y realizarse mediante los procedimientos establecidos por la red autorizada. Por eso, antes de desplazarse, se recomienda consultar los canales oficiales para conocer los documentos y el punto de pago correspondiente.

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El tiquete debe conservarse en buen estado, ya que es necesario para verificar la apuesta y gestionar el cobro.

¿Hasta cuándo se puede reclamar un premio?

El plazo general para reclamar un premio de chance en Colombia es de un año contado desde la fecha del sorteo, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. Una vez vence ese término sin que se presente el documento ganador para el cobro, prescribe el derecho a reclamarlo.

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Por ello, si una apuesta resulta ganadora, se recomienda iniciar el trámite con tiempo y confirmar los requisitos con el operador autorizado.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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