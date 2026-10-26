Lotería de Cundinamarca hoy, 26 de octubre: resultado y número ganador

La Lotería de Cundinamarca es uno de los juegos de azar tradicionales del país. Cada semana realiza un sorteo en el que los participantes pueden ganar premios al acertar el número y la serie correspondientes. Además, los recursos generados por su operación contribuyen a financiar el sector de la salud pública.

Este lunes 26 de octubre de 2026 está programado un nuevo sorteo de la Lotería de Cundinamarca, correspondiente al número 4826. La jornada está prevista para las 10:30 p. m., hora colombiana, de acuerdo con la programación consultada.



¿Cuál es el resultado de la Lotería de Cundinamarca hoy?

El resultado del sorteo de este lunes está pendiente de confirmación, por lo que todavía no es posible informar el número ganador ni la serie.



Número ganador: 7099

Serie: 028

El último resultado disponible corresponde al sorteo del lunes 19 de octubre, cuando el número ganador fue el 0901, de la serie 026. Esta combinación pertenece a la jornada anterior y no debe confundirse con el resultado de hoy.

Publicidad

Una vez se publiquen las cifras oficiales, los jugadores podrán comparar los datos con los de su billete para comprobar si obtuvieron alguno de los premios.



¿Cuánto paga la Lotería de Cundinamarca?

La Lotería de Cundinamarca cuenta con un plan de premios que incluye el premio mayor, premios secos y aproximaciones. Los montos dependen de la categoría y de las coincidencias entre el número y la serie del billete.



Entre las categorías descritas en el plan de premios se encuentran:



Premio mayor: el monto anunciado para el sorteo debe verificarse en el plan vigente.

el monto anunciado para el sorteo debe verificarse en el plan vigente. Balsa Millonaria : premio de $500 millones con serie.

: premio de $500 millones con serie. Tunjo de Oro: premio de $300 millones con serie.

premio de $300 millones con serie. Guaca Secreta : premio de $100 millones con serie.

: premio de $100 millones con serie. Tres Tesoros: tres premios de $50 millones con serie.

tres premios de $50 millones con serie. 20 Tesoros: premios de $20 millones con serie.

premios de $20 millones con serie. 35 Tesoros: premios de $10 millones con serie.

El plan de premios publicado por la entidad también contempla pagos por aproximaciones, como acertar la última cifra, las dos últimas cifras o las tres últimas cifras del premio mayor. Los valores pueden variar dependiendo de si coincide la serie.

Publicidad

Para evitar confusiones, se recomienda consultar el plan de premios vigente antes de publicar el monto total de premios o el valor definitivo del premio mayor.

¿Qué día y a qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

La Lotería de Cundinamarca realiza sus sorteos habitualmente los lunes. La jornada del 26 de octubre está programada para las 10:30 p.m., hora de Colombia, según los portales consultados.

Publicidad

Cuando un lunes es festivo, el sorteo puede trasladarse al siguiente día hábil, de acuerdo con la programación de la lotería. Por eso, conviene verificar la fecha y el horario de cada jornada.

¿Cómo saber si el billete de la Lotería de Cundinamarca es ganador?

Para comprobar si obtuvo un premio, no basta con revisar las cuatro cifras del número. También debe comparar la serie y confirmar que los datos correspondan al sorteo correcto.

Publicidad

Siga estos pasos:



Consulte el resultado oficial de la fecha en la que compró el billete. Compare las cuatro cifras del número ganador con las de su billete. Verifique la serie. Revise las categorías de premios y aproximaciones incluidas en el plan vigente.

La entidad dispone de un portal oficial para consultar resultados y verificar los datos de los billetes.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Cundinamarca?

El billete original es el documento necesario para acreditar el premio, por lo que debe conservarse en buen estado.

Según la información publicada por la entidad, los premios de mayor cuantía se tramitan directamente en las oficinas de la Lotería de Cundinamarca, mientras que otros pueden cobrarse a través de distribuidores autorizados, según el monto y las condiciones establecidas. Para el trámite pueden solicitarse el billete ganador, el documento de identidad y otros soportes, como el RUT o una certificación bancaria, dependiendo del caso.

Publicidad

Antes de iniciar la reclamación, confirme con la entidad los requisitos vigentes y el lugar donde debe realizar el trámite.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL