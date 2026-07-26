¿Bancolombia está caído? Entidad aclaró fallas en la app y hora de regreso de todos sus servicios

Bancolombia confirmó que durante este domingo 26 de julio realiza un mantenimiento programado que afecta temporalmente el funcionamiento de algunos de sus servicios digitales. Varios usuarios que intentaron ingresar a la aplicación Mi Bancolombia reportaron inconvenientes y encontraron un mensaje informativo en el que la entidad explicó que algunas funcionalidades no estaban disponibles con normalidad debido a este proceso de mantenimiento. En la pantalla de acceso, Bancolombia indicó: "Por ahora, algunos servicios no funcionan", señalando que la interrupción corresponde a labores técnicas programadas para mejorar la operación de sus plataformas.

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De acuerdo con la información entregada por el banco, la aplicación no está caída. Se trata de un "mantenimiento de rutina" que está previsto para finalizar a las 2:00 p. m. de este domingo. Mientras avanzan los trabajos técnicos, la entidad recomendó utilizar las opciones que permanecen habilitadas dentro de la aplicación. "Mientras tanto, mueve tu plata en la app con las opciones que tenemos para ti. Si hay plata en tus bolsillos, en el saldo de tu cuenta está disponible. Resolverlo es nuestra prioridad", indicó Bancolombia en el mensaje mostrado a sus clientes. La entidad también aclaró que el dinero de los usuarios continuaba disponible y que el equipo encargado trabajaba para normalizar los servicios afectados.



Servicios de Bancolombia que continúan disponibles durante el mantenimiento

Según la información publicada por Bancolombia, los usuarios pueden seguir realizando varias operaciones desde la aplicación Mi Bancolombia, entre ellas:



Transferencias a cuentas Bancolombia y Nequi.

Consulta de saldos y movimientos.

Uso de llaves y códigos QR de Bre-B.

Pagos con tarjetas.

Pagos mediante Botón Bancolombia.

Pago de facturas.

Retiros en cajeros.

Recepción de dinero y remesas.

La entidad explicó que, aunque algunas funciones podían presentar interrupciones, otras alternativas permanecían activas para permitir que los clientes continuaran manejando su dinero. En sus canales de atención, Bancolombia reiteró que, si un usuario tenía problemas con alguna operación específica, podía comunicarse mediante mensaje directo para revisar cada caso. "Si no te permite, porfa ven a nuestro mensaje directo para que revisemos lo sucedido. Cuando finalice podrás usar todos los servicios", señaló la entidad en respuesta a las inquietudes de algunos clientes.

Por ahora, los usuarios deberán verificar la disponibilidad de cada servicio y esperar la finalización del mantenimiento anunciado por Bancolombia.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co