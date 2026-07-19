Cámara oculta de Séptimo Día: ¿supuestos exámenes médicos terminan con costosos créditos?

El equipo de Séptimo Día llegó hasta la empresa Vitaly Internacional SAS, ubicada en el sector de Cabecera, en Bucaramanga, tras conocer denuncias de ciudadanos que aseguran haber sido atraídos con la promesa de exámenes médicos gratuitos que habrían terminado en la adquisición de supuestos tratamientos y créditos financieros sin su consentimiento.

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Según los denunciantes, las personas eran abordadas en la vía pública o contactadas por teléfono para asistir a jornadas de salud. Allí, después de recibir presuntos diagnósticos, les habrían ofrecido tratamientos que terminaron en la firma de contratos y obligaciones económicas que, aseguran, no autorizaron.

Cámaras captaron cómo ofrecían supuestos tratamientos

Juan Carlos Villani, periodista de canal informativo, simuló ser un usuario y fue abordado por dos mujeres que vestían uniformes similares a los del personal de salud. Luego de realizarle una toma de presión arterial en la calle, le ofrecieron un supuesto chequeo preventivo.



Posteriormente, fue conducido a las oficinas de Vitaly Internacional, donde le solicitaron sus datos personales antes de llevarlo a un consultorio, en el que fue atendido por un supuesto consultor médico. El hombre le realizó un examen con un dispositivo llamado escáner electromagnético y, durante la consulta, entregó diagnósticos sobre su estado de salud.

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El escáner electromagnético y los falsos diagnósticos

La principal herramienta utilizada para persuadir a los asistentes es un dispositivo que, según los testimonios, es presentado como capaz de escanear todos los órganos del cuerpo mediante el contacto con la piel.

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Tras el escaneo, el consultor emitió diagnósticos que sugerían graves problemas de salud. Al periodista le indicó: “En la parte de aquí tienes la sangre un poco espesa y de pronto está ocasionando que se desarrollen obstrucciones en las arterias”.

Sin embargo, expertos médicos cuestionan la validez de estos resultados. El doctor Jairo Alberto Morantes, especialista y director de atención hospitalaria, aclaró que “es muy probable que sí le esté mintiendo porque no existe en la actualidad un dispositivo que mediante el contacto con la piel diagnostique tantas enfermedades o distintos tipos de alteraciones en el cuerpo”.

Créditos financieros sin consentimiento

El aspecto más delicado de las denuncias contra la empresa señalada gira en torno a la presunta obtención de créditos financieros sin autorización. Blanca Fajardo, una de las denunciantes, relató que fue llevada a la sede con la promesa de una jornada de salud gratuita. Tras someterse al examen, aseguró que le informaron que su estado de salud era preocupante y le ofrecieron un tratamiento.

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Según su testimonio, durante el proceso le solicitaron su cédula y su teléfono celular. "Me sacaron un crédito sin mi autorización por 2 millones", afirmó.

Blanca intentó retractarse tras notar que los productos entregados le causaban malestar, pero aseguró que en la empresa no aceptaron su reclamo ni devolvieron el dinero. “Yo sí creo que me engañaron. Me hicieron un daño a mí y a mi salud”, relató.

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Un caso similar es el de Nancy Caballero, de 59 años. Tras el examen con el escáner, le diagnosticaron diversas dolencias. La mujer denunció que, tras manipular su teléfono, se encontró con una deuda no deseada: “Me sacaron un crédito de millón quinientos que yo no he solicitado”.

Los falsos tratamientos de alto costo

Alexandra Bermúdez, docente de profesión, no fue abordada en la calle sino mediante una llamada telefónica en la que le indicaron “que por favor asistiera, que era beneficiaria de un programa de salud, en el cual me iban a hacer un chequeo médico que era totalmente gratuito”. En la cita, una supuesta médica le diagnosticó sobrepeso, problemas de colesterol, triglicéridos y diabetes.

Bermúdez relató que el tratamiento inicial tenía un valor de 6 millones de pesos. Ante su negativa por falta de recursos, el precio le fue modificado a 3 millones. Finalmente, accedió a un crédito por $1.550.000 pesos. Meses después, tras realizarse exámenes en su EPS, descubrió que los diagnósticos de Vitaly no eran precisos.

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Inspección de la Superintendencia de Salud: ¿qué dijo la dueña?

Ante las crecientes denuncias, la Superintendencia Nacional de Salud y la Secretaría de Salud de Santander realizaron una inspección el 18 de junio de 2026 en la sede de Vitaly Internacional. Durante el operativo, Natalia Andrea Bonilla, representante legal de la empresa, aseguró que “nosotros somos un centro de ventas. Nosotros no tenemos personal de salud, porque no somos una IPS, solo es una tienda naturista”.

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No obstante, las autoridades determinaron lo contrario. Se estableció que Vitaly Internacional SAS no contaba con Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) ni el aparato utilizado tenía registro sanitario del INVIMA. Yolima Gómez, del INVIMA, calificó el dispositivo como “un equipo biomédico fraudulento totalmente”.

Juan David Duque, delegado de la Superintendencia de Salud, señaló: “Encontramos un sitio que decía ser un expendio comercial, pero que estaba prestando servicios de salud. Por tal razón debían estar inscritos ante la Superintendencia Nacional de Salud, pero estos sitios no lo hacen y no lo hacen precisamente porque no quieren ser vigilados”.

Como resultado de la visita, las autoridades procedieron al cierre temporal y parcial del establecimiento tras hallar cuatro máquinas sin registro sanitario. La representante legal de la empresa, Natalia Andrea Bonilla, no atendió las solicitudes de entrevista del equipo de Séptimo Día.