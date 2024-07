BBVA se suma a "guerra de tasas hipotecarias" y baja intereses en créditos de vivienda

La "guerra de tasas hipotecarias" ha tomado un nuevo giro con la reciente inclusión de Grupo Aval y BBVA, dos de los actores más significativos en el sector bancario. Estas entidades han anunciado una serie de rebajas en las tasas de interés para créditos de vivienda.

BBVA baja tasas de interés en créditos de vivienda

"Para los interesados en comprar vivienda No VIS en la modalidad de leasing habitacional, BBVA reduce su tasa desde 10,50% efectivo anual si adquieren vivienda en proyectos financiados, no financiados o inmuebles usados. Mientras que en la modalidad de crédito hipotecario la tasa se reduce desde 11% efectivo anual para compra de vivienda en proyectos financiados y desde el 11,50% efectivo anual para proyectos no financiados y usados", señaló la entidad bancaria en un comunicado.

BBVA también extendió beneficios adicionales como cero costo en avalúo y estudio de títulos para quienes abran su cuenta de nómina en el banco.

Ojo, porque esta oferta aplicará para las nuevas solicitudes de créditos a partir del próximo 11 de julio y cuyo desembolso se realice antes del 31 de diciembre de 2024.



¿Cómo quedaron las tasas hipotecarias en Grupo Aval?

Este conglomerado financiero ha anunciado tasas de interés desde 9,5% E.A. para leasing habitacional y desde 10% E.A. para crédito hipotecario. Además, a través de Banco Popular, apoyará a pensionados con ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos legales vigentes (SMMLV) destinados a emprendimientos y proyectos productivos, ofreciendo libranzas con tasas hasta 20% inferiores a las actuales.



Qué otros bancos bajaron sus tasas para crédito de vivienda

Davivienda

A partir del 16 de julio de 2024, sus tasas para la compra de vivienda quedarán al 10% E.A. en leasing habitacional para proyectos financiados por la entidad, y al 11% E.A. para el resto de viviendas nuevas.



Bancolombia

A partir del 20 de julio de 2024, sus tasas de crédito para vivienda y leasing habitacional en proyectos financiados por la entidad serán del 10% E.A. Para los créditos de vivienda nueva en proyectos no financiados por el banco. Respecto a la adquisición y remodelación de vivienda usada, la tasa será del 11% E.A.