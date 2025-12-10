Reportan billete de $50.000 falso con este serial: lo que debe hacer si le llega uno igual

En Colombia, la falsificación de billetes no es un tema nuevo. Cada cierto tiempo aparecen reportes en redes sociales y medios digitales sobre billetes que parecen auténticos, pero que en realidad son falsos. En varias redes sociales, especialmente TikTok, un gran número de usuarios han alertado sobre estos casos. Comerciantes, consumidores y hasta transportadores han compartido experiencias donde reciben billetes que, a simple vista, parecen legítimos, pero que terminan siendo una copia muy bien elaborada. El problema no solo afecta a quienes reciben el billete, sino también a la economía informal y formal, porque cada billete falso que circula representa una pérdida directa para quien lo acepta.

Seriales en los billetes de 50 mil reportados como falsos

Un comerciante publicó en TikTok un video alertando sobre un billete falso de $50.000 con el serial CB97627439. Según el reporte, el billete tenía características muy similares a uno auténtico, pero al revisarlo con más detalle se detectaron inconsistencias en la textura y en algunos elementos de seguridad.

Este tipo de denuncias se viralizan rápidamente porque los usuarios quieren evitar que otros caigan en la misma situación. Sin embargo, no basta con conocer un serial; es necesario aprender a identificar las señales que indican que un billete no es auténtico.



Otros seriales reportados en billetes falsos

Los casos no se limitan a un solo billete. En los últimos meses se han reportado varios seriales que corresponden a billetes falsos. Aquí se presenta una lista con los más mencionados:



Billetes falsos de $50.000

BA47018021

BB48049786

CB97627439

Billetes falsos de $100.000

AB61104080

AE68417396

AJ77938917

Es importante aclarar que los falsificadores suelen repetir seriales en diferentes billetes, por lo que si se encuentra uno igual, es una señal clara para revisar el billete con más detalle. Además, tenga en cuenta que, aunque los seriales son una pista útil, no son la única forma de detectar un billete falso. Los falsificadores pueden copiar seriales auténticos y distribuirlos en grandes cantidades. Por eso, aunque conocer los seriales reportados ayuda a estar alerta, la mejor defensa es aprender a identificar las características físicas y de seguridad que el Banco de la República incorpora en cada billete.



¿Qué hacer si recibe un billete falso?

Si alguien recibe un billete falso, lo primero es no intentar ponerlo en circulación, ya que esto constituye un delito. Lo correcto es:



Reportarlo a la Policía Nacional.

Informar al Banco de la República.

Guardar evidencia: fotos del billete, lugar y fecha donde se recibió.

Paso a paso para detectar billetes falsos de $50.000, según el Banco de la República

El Banco de la República recomienda aplicar cinco pasos simples para confirmar la autenticidad de un billete de $50.000. Este método es práctico y no requiere herramientas especiales.



Mire: observe el billete con atención. Verifique que los colores sean nítidos y que las imágenes estén bien definidas. Revise el rostro del personaje, los textos y los números. Las falsificaciones suelen presentar colores apagados o difusos. Toque: sienta la textura del billete. El papel moneda colombiano tiene un relieve perceptible en áreas como el número 50, el texto “Banco de la República” y el rostro del personaje. Si el billete se siente completamente liso, es una señal de alerta. Levante: coloque el billete contra la luz. Debe aparecer la marca de agua con el rostro del personaje y el número 50. También se debe ver el hilo de seguridad incrustado en el papel, con la palabra “BRC” y el valor del billete. Gire: incline el billete para observar los efectos ópticos. El número 50 y algunos detalles cambian de color (de verde a azul) cuando se gira. Este efecto es difícil de imitar en falsificaciones. Compruebe: si aún hay dudas, compare el billete con otro que provenga de una fuente confiable, como un cajero automático. Las diferencias en tamaño, color y detalles son más evidentes al ponerlos lado a lado.

Aplicar estos cinco pasos reduce el riesgo de aceptar billetes falsos y permite actuar con rapidez ante cualquier sospecha.



¿Es cierto que circulan billetes G5 en Colombia?

El Banco de la República ha emitido un comunicado oficial para aclarar la supuesta existencia de los llamados “billetes G5”, una denominación que ha circulado en redes sociales con la sugerencia de que se trata de billetes falsos de alta calidad, casi indistinguibles de los auténticos.

En primer lugar, explica que no existe ninguna categoría denominada “billetes G5”, y hasta la fecha no ha recibido denuncias ni evidencias de piezas falsas que se ajusten a esa descripción. De hecho, las falsificaciones encontradas durante operativos recientes corresponden a simulaciones de baja calidad que los ciudadanos pueden identificar de forma sencilla, contrastando claramente con los billetes genuinos.

La institución resalta que la diferencia principal radica en el uso de materias primas estándar y técnicas de impresión comerciales, en contraposición a los elementos de seguridad de última generación que incorporan los billetes auténticos desde la puesta en circulación de la nueva familia monetaria en 2016. Esta familia, que incluye todos los valores, cuenta con varios recursos visibles, táctiles y ópticos que facilitan la autenticación por parte del público.

Para fortalecer la prevención, el Banco mantiene la divulgación permanente de los cinco pasos básicos para detectar billetes falsos. Asimismo, advierte que algunos métodos difundidos como confiables resultan poco fiables e incluso pueden perjudicar al billete auténtico, como el uso de marcadores, mojarlo, frotarlo o rayarlo con las uñas. Finalmente, la institución invita a la ciudadanía a informarse a través de sus canales oficiales—sitio web y redes sociales—y recuerda que la falsificación y tráfico de moneda falsa constituyen un delito, conforme a los artículos 274 y 275 del Código Penal colombiano.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

