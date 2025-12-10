En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
TEMBLOR 10 DE DICIEMBRE
PATRULLERA HUILA
SALARIO MÍNIMO
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Reportan billete de $50.000 falso con este serial: lo que debe hacer si le llega uno igual

Reportan billete de $50.000 falso con este serial: lo que debe hacer si le llega uno igual

Según el reporte de un comerciante, el billete tenía características similares a uno auténtico, pero al revisarlo con más detalle se detectaron inconsistencias en la textura y elementos de seguridad.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 10 de dic, 2025
Comparta en:
Billetes falsos de 50 mil: reportan este serial, qué hacer si le llega uno igual
Billetes falsos de 50 mil: reportan este serial, qué hacer si le llega uno igual -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad