Salario mínimo 2026: cuánto subiría pago de prima con propuestas de empresarios y trabajadores

La noticia económica de este martes 9 de diciembre en Colombia fue, nuevamente, lo anunciado en la mesa de concertación sobre el incremento del salario mínimo para 2026. Y es que durante la tarde, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anunció cuáles fueron las propuestas oficiales de cada parte de la mesa. Los empresarios, como lo dieron a conocer durante las últimas semanas, se mantuvieron en el incremento de una sola cifra, mientras que las centrales de trabajadores sorprendieron por el anuncio, que superó algunos presupuestos y expectativas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El empresariado propuso que el aumento del mínimo para 2026 fuera del 7,21 por ciento. Este número, como resultado de la suma de la respectiva inflación observada durante el mes de noviembre, que fue del 5,3%, la productividad total de los factores del 0,91% y otros 100 puntos básicos adicionales de ganancia real.

Por otro lado, los trabajadores mantuvieron un enfoque basado en un reciente estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para argumentar su posición, y propusieron un aumento del 16 por ciento en el salario mínimo del año entrante, una cifra por encima de la que se estimaba antes de la propuesta oficial.



La cifra oficial del incremento del salario mínimo aún no está decidida. Ambas partes tendrán hasta el próximo 15 de diciembre para llegar a un acuerdo al respecto o, de lo contrario, podrán fijar algunas reuniones más para decidirlo en tiempos adicionales, en caso de que así se decida. No obstante, si no se llega a algún acuerdo oficial en la mesa de concertación, será tarea del presidente de la República, Gustavo Petro, fijar este incremento vía decreto el 30 del mismo mes.



Partiendo de lo anterior, y ya con algunas cifras planteadas, de manera hipotética se puede calcular en cuánto subiría la prima de servicios para el próximo año en caso de que se fije alguna de las dos propuestas que ya se encuentran sobre la mesa, pues esta prestación social depende directamente de los ingresos mensuales del trabajador al ser una retribución económica equivalente a un salario dividido en dos pagos anuales.

Publicidad

Así las cosas, estos son los cálculos de la prima de servicios que se pagaría el próximo año de acuerdo con el incremento en el mínimo que se decida para 2026. Tenga en cuenta que esta cifra es hipotética y, al no tenerse aún un dato oficial, pretende acercarse a los valores que podrían aproximarse al incremento que se fije una vez se llegue a un acuerdo o se fije mediante decreto.



¿En cuánto quedaría la prima de servicios en Colombia si se aprueba propuesta del mínimo de los empresarios?

Para el caso de los empresarios, un hipotético aumento del 7,21 por ciento en el salario mínimo haría que este se fije en $1.740.544 ($1.526.134 pleno + $213.420 con subsidio de transporte). Por lo anterior, el pago de la prima de servicios para el año entrante, en caso de que se apruebe dicha propuesta de incremento, quedaría en 870.272 pesos para el mes de junio y otro pago del mismo valor para diciembre, cumpliendo así lo establecido por la ley nacional.



¿En cuánto quedaría la prima de servicios en Colombia si se aprueba propuesta del mínimo de los empresarios

Por otro lado, y en caso de que se apruebe un incremento del 16 por ciento en el salario mínimo para el año entrante, este se fijaría en $1.883.260 ( $1.651.260 pleno + $232.000 con subsidio de transporte). Producto de esto, el pago de la prima de servicios para 2026, solo ante el hipotético caso de que se apruebe dicha propuesta de incremento, quedaría en 941.630 pesos para el mes de junio y otro pago del mismo valor para diciembre,obedeciendo así a lo establecido por la ley nacional que dicta lo siguiente:

"La prima de servicios es la retribución que hace el empleador por los beneficios económicos y sociales que obtiene del trabajador. Esta prestación consiste en un mes de salario por cada año de trabajo o proporcional si ha trabajado menos, la cual se paga en dos cuotas durante el año. La primera en el mes de junio y la segunda durante los primeros veinte (20) días del mes de diciembre", tal como lo explica el mismo Ministerio del Trabajo.

Publicidad

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO