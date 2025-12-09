Resultados de la Lotería del Huila último sorteo del martes 9 de diciembre: los números ganadores

Publicidad
Este martes 9 de diciembre de 2025 se llevará a cabo una nueva edición de la Lotería del Huila, uno de los sorteos más esperados por los jugadores en Colombia. La transmisión en vivo comenzará a las 11:00 p. m. y podrá seguirse a través del Canal 1, así como en las plataformas digitales oficiales de la lotería, incluida su página de Facebook Live.
Como es habitual, este sorteo se realizará inmediatamente después del de la Lotería de la Cruz Roja, ambos supervisados por Coljuegos para garantizar transparencia y legalidad.
El sorteo de esta jornada ofreció un premio mayor de 2.000 millones de pesos. Hasta el momento, el número y la serie ganadores del premio mayor fueron anunciados de la siguiente manera:
El plan de premios de la Lotería del Huila incluye atractivas aproximaciones que aumentan las posibilidades de ganar. Los valores se distribuyen de la siguiente manera:
Estos montos pueden variar según el plan oficial y están sujetos a impuestos, por lo que se recomienda consultar el detalle completo en el sitio web de la Lotería del Huila.
Participar en la Lotería del Huila es sencillo y accesible para todos los ciudadanos que sean mayores de edad. Existen varias modalidades para adquirir el billete:
Cada billete completo de la Lotería del Huila tiene un costo de $15.000 y está dividido en tres fracciones. Si el jugador prefiere invertir menos, puede comprar una sola fracción por $5.000, con premios proporcionales al valor adquirido.
Si resulta ganador del premio mayor de la Lotería del Huila, debe seguir estos pasos:
Los resultados oficiales se publicarán en la página de Noticias Caracol, en el sitio web de la lotería, en sus redes sociales y en los puntos de venta autorizados. También puede consultarlos llamando al número de atención al cliente disponible en la página oficial.
Es importante recordar que los premios que superen las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) están sujetos a una retención en la fuente del 20%, lo que significa que el valor neto recibido será inferior al monto bruto anunciado. Esta información se encuentra detallada en el plan oficial de premios.
La Lotería del Huila no solo brinda la oportunidad de ganar importantes sumas de dinero, sino que también cumple una misión social fundamental. Los recursos obtenidos se destinan a financiar programas de salud, educación y bienestar en la región, beneficiando a miles de personas. Participar en este sorteo, por tanto, no es únicamente un acto de azar, sino también una forma de contribuir al desarrollo social y económico del Huila y del país.
CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL