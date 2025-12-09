Resultados de la Lotería del Huila último sorteo del martes 9 de diciembre: los números ganadores

Este martes 9 de diciembre de 2025 se llevará a cabo una nueva edición de la Lotería del Huila, uno de los sorteos más esperados por los jugadores en Colombia. La transmisión en vivo comenzará a las 11:00 p. m. y podrá seguirse a través del Canal 1, así como en las plataformas digitales oficiales de la lotería, incluida su página de Facebook Live.



Como es habitual, este sorteo se realizará inmediatamente después del de la Lotería de la Cruz Roja, ambos supervisados por Coljuegos para garantizar transparencia y legalidad.



Resultados de la Lotería del Huila EN VIVO del martes 9 de diciembre

El sorteo de esta jornada ofreció un premio mayor de 2.000 millones de pesos. Hasta el momento, el número y la serie ganadores del premio mayor fueron anunciados de la siguiente manera:



Números ganadores :

: Serie:

Premios y aproximaciones de la Lotería del Huila

El plan de premios de la Lotería del Huila incluye atractivas aproximaciones que aumentan las posibilidades de ganar. Los valores se distribuyen de la siguiente manera:



Última cifra del número ganador: $144.578

Dos primeras cifras: $2.710.843

Dos últimas cifras: $2.710.843

Tres primeras cifras: $14.909.639

Dos primeras y última cifra: $11.295.181

Tres últimas cifras: $11.295.181

Premio mayor en cualquier orden: $5.421.687

Estos montos pueden variar según el plan oficial y están sujetos a impuestos, por lo que se recomienda consultar el detalle completo en el sitio web de la Lotería del Huila.



¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Participar en la Lotería del Huila es sencillo y accesible para todos los ciudadanos que sean mayores de edad. Existen varias modalidades para adquirir el billete:



Venta presencial: Puede comprar su billete en los puntos autorizados en todo el país, eligiendo el número que desea jugar.

Compra en línea: A través del portal oficial de la Lotería del Huila, es posible seleccionar el número o dejar que el sistema lo asigne aleatoriamente. El pago se realiza mediante PSE y queda registrado de inmediato.

Aplicaciones móviles: Plataformas como TuLotero, LotiColombia y Lottired permiten adquirir billetes desde el celular, de manera rápida y segura.

Cada billete completo de la Lotería del Huila tiene un costo de $15.000 y está dividido en tres fracciones. Si el jugador prefiere invertir menos, puede comprar una sola fracción por $5.000, con premios proporcionales al valor adquirido.



¿Cómo reclamar premios de la Lotería del Huila?

Si resulta ganador del premio mayor de la Lotería del Huila, debe seguir estos pasos:



Verificar que el número y la serie impresos en el billete coincidan con los resultados oficiales. Conservar el billete en perfecto estado, sin tachaduras ni alteraciones. Presentar la cédula de ciudadanía original. Acudir a las oficinas de la Lotería del Huila o a un punto autorizado para efectuar el cobro. Tener en cuenta que los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención del 20% por concepto de impuesto sobre la renta.

Los resultados oficiales se publicarán en la página de Noticias Caracol, en el sitio web de la lotería, en sus redes sociales y en los puntos de venta autorizados. También puede consultarlos llamando al número de atención al cliente disponible en la página oficial.



Lotería del Huila: impuestos y consideraciones

Es importante recordar que los premios que superen las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) están sujetos a una retención en la fuente del 20%, lo que significa que el valor neto recibido será inferior al monto bruto anunciado. Esta información se encuentra detallada en el plan oficial de premios.



Lotería del Huila: más que un juego, una causa social

La Lotería del Huila no solo brinda la oportunidad de ganar importantes sumas de dinero, sino que también cumple una misión social fundamental. Los recursos obtenidos se destinan a financiar programas de salud, educación y bienestar en la región, beneficiando a miles de personas. Participar en este sorteo, por tanto, no es únicamente un acto de azar, sino también una forma de contribuir al desarrollo social y económico del Huila y del país.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL