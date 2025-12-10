En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
TEMBLOR 10 DE DICIEMBRE
PATRULLERA HUILA
SALARIO MÍNIMO
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Precio del dólar hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025, en Colombia: subió la TRM

Precio del dólar hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025, en Colombia: subió la TRM

El precio del dólar hoy tuvo un incremento de 31,32 pesos, es decir, 0,82 % en comparación con la Tasa Representativa del Mercado del pasado 9 de diciembre.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 10 de dic, 2025
Comparta en:
Precio del dólar hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025, en Colombia
Precio del dólar hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025, en Colombia -
Foto de cottonbro studio en Pexels

Publicidad

Publicidad

Publicidad