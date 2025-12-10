Precio del dólar hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025, en Colombia: subió la TRM

En la jornada de hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025, el precio del dólar en Colombia, medido por la Tasa Representativa del Mercado (TRM), se ubicó en 3.861,34 pesos, según reportó el Banco de la República. Este valor refleja un incremento respecto al día anterior, cuando la TRM se situó en 3.830,02, lo que implica una subida de 31,32 pesos o 0,82 %.

Al comparar con la jornada del martes 9 de diciembre, la tendencia alcista es evidente. Aquel día, el dólar tuvo una TRM estable de 3.830,02 pesos, apenas sin variación respecto a días previos, pero ya con una tendencia ascendente frente a los niveles del viernes anterior.



El comportamiento del dólar durante el mes de diciembre revela un patrón de incrementos moderados y ajuste gradual. A primera hora del mes, el lunes 1 de diciembre, la TRM inició en 3.744,43 pesos, marcando el nivel más bajo registrado en el mes. En los días siguientes, el dólar mostró una trayectoria ascendente paulatina: el 3 de diciembre alcanzó su punto más alto hasta ese momento con 3.817,66 pesos, luego retrocedió ligeramente y se mantuvo en niveles entre los 3.780 y 3.830 hasta el 9 de diciembre.



Precio del dólar en casas de cambio este 10 de diciembre de 2025

Además de la TRM oficial, el precio del dólar en las casas de cambio presenta variaciones según la ciudad. Para este martes, 9 de diciembre de 2025, los valores promedio son los siguientes:



Bogotá: compra $3.730 – venta $3.860

compra $3.730 – venta $3.860 Medellín: compra $3.700 – venta $3.840

compra $3.700 – venta $3.840 Cali: compra $3.750 – venta $3.860

compra $3.750 – venta $3.860 Cartagena: compra $3.750 – venta $3.980

compra $3.750 – venta $3.980 Cúcuta: compra $3.700 – venta $3.760

compra $3.700 – venta $3.760 Pereira: compra $3.730 – venta $3.800

¿Qué es la TRM y cómo se calcula?

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es el parámetro oficial que define el valor del dólar frente al peso colombiano en el ámbito financiero y comercial. Este indicador se calcula diariamente con base en las operaciones de compra y venta de divisas realizadas por los intermediarios autorizados en el país, reflejando el comportamiento real del mercado cambiario.



La certificación de la TRM está a cargo de la Superintendencia Financiera de Colombia, que publica el valor cada día hábil y establece su vigencia por un periodo de 24 horas. Conviene precisar que esta tasa no coincide con el precio que se observa en casas de cambio o en transacciones informales, donde influyen factores adicionales como comisiones, disponibilidad de efectivo y condiciones locales de oferta y demanda.

Por su carácter oficial, la TRM es una referencia indispensable en procesos como la liquidación de importaciones y exportaciones, el pago de obligaciones en moneda extranjera, la elaboración de reportes contables y la determinación de impuestos. Asimismo, constituye un punto de referencia para entidades financieras y empresas que realizan operaciones internacionales. Es importante subrayar que, aunque la TRM sirve como base normativa, el valor que se negocia en tiempo real en el mercado puede diferir, especialmente en escenarios de alta volatilidad, donde las variaciones son más marcadas.



El euro se mantiene alrededor de los 1,1650 dólares

El euro se mantuvo y se cambió hoy alrededor de 1,1650 dólares tras el aumento de las ofertas de empleo en Estados Unidos y de la rentabilidad de la deuda del Tesoro estadounidense. El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1627 dólares, frente a los 1,1622 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1637 dólares. Las ofertas de empleo JOLTS subieron sorprendentemente en octubre por lo que la Reserva Federal (Fed) podría bajar sus tipos de interés el próximo año menos de lo previsto.

El aumento de la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense impulsa al dólar pese a que se prevé que la Fed va a bajar sus tipos de interés. El euro apenas se movió porque los inversores evitan tomar grandes posiciones en dólares antes de que la Fed comunique su decisión sobre los tipos de interés el miércoles. La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1617 y 1,1657 dólares.

EFE

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL