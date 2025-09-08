Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MILITARES SECUESTRADOS
EE. UU. - VENEZUELA
VALERIA AFANADOR
LOS INFORMANTES
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Billetes falsos de 100 mil pesos tienen estos cinco seriales: cómo identificarlos correctamente

Billetes falsos de 100 mil pesos tienen estos cinco seriales: cómo identificarlos correctamente

Parecen legítimos, incluso, hay billetes donde solo la mitad es falso y tienen hasta dos seriales distintos. Ojo a estas recomendaciones del Banco de la República.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: septiembre 08, 2025 09:42 a. m.
Comparta en:
Billetes falsos de 100 mil pesos tienen estos cinco seriales
Billetes falsos de 100 mil pesos tienen estos cinco seriales -
Getty Images