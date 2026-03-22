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¿Buscando trabajo? Fecha y hora exacta de feria de empleo que habrá pronto en Bogotá

El evento, organizado por la Alcaldía Local de San Cristóbal, permitirá a los asistentes postularse a vacantes laborales y acceder a servicios institucionales gratuitos.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 22 de mar, 2026
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¿Buscando trabajo? Fecha y hora exacta de feria de empleo que habrá pronto en Bogotá
Fecha y hora exacta de feria de empleo que habrá pronto en Bogotá. -
Getty Images

La Alcaldía Local de San Cristóbal, en Bogotá, realizará este miércoles 25 de marzo la Feria de Empleo y Servicios en el Recinto Ferial del 20 de Julio, ubicado junto al Portal 20 de Julio de TransMilenio. El evento permitirá a los asistentes postularse a vacantes laborales y acceder a servicios institucionales gratuitos.

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Durante esta jornada, se espera la participación de más de 30 entidades tanto del sector público como privado, que ofrecerán vacantes de empleo para distintos perfiles profesionales, desde bachilleres hasta técnicos y profesionales. Además de la búsqueda de empleo, los asistentes podrán recibir orientación sobre temas financieros, ahorro, movilidad y desarrollo económico.

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La feria forma parte de la estrategia de la Alcaldía Local de San Cristóbal para fortalecer la empleabilidad de la comunidad y fomentar la conexión entre los ciudadanos y el sector productivo. "Seguimos generando espacios que acerquen oportunidades reales a nuestra comunidad y fortalezcan el desarrollo económico de la localidad", señaló Carlos Macías, alcalde local.

Fecha y hora exacta de la feria de empleo en Bogotá

La fería de empleo será en el Recinto Ferial del 20 de Julio, ubicado en la carrera Quinta #30-19 sur, y estará disponible desde las 8:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. para recibir a todas las personas interesadas. La entrada será gratuita, y se recomienda asistir con la hoja de vida actualizada para postularse directamente a las vacantes disponibles.

Entre las entidades participantes se encuentran Colpensiones, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, TransMilenio y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE). Por el lado del sector privado, estarán presentes empresas como FDS Fuera de Serie y EMI Asistencia, entre otras.

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Además de las oportunidades laborales, la feria contará con servicios complementarios gratuitos, pensados para apoyar a los asistentes durante la jornada. Entre estos servicios se incluyen actividades de cuidado personal, como barbería, así como orientación en trámites, programas de formación y acompañamiento en la búsqueda de empleo.

Las oportunidades de empleo que habrá en feria de empleo

El objetivo principal de la feria es generar espacios que faciliten el acceso a empleo y contribuyan al desarrollo económico local. La Alcaldía Local de San Cristóbal busca que estas iniciativas funcionen como un puente entre la ciudadanía y las empresas, permitiendo que los habitantes puedan conocer de manera directa las vacantes disponibles y recibir información relevante sobre programas de apoyo, cursos y servicios complementarios.

Además, esta estrategia se inscribe dentro de un plan más amplio para fortalecer la empleabilidad y el bienestar de los habitantes de San Cristóbal. La administración local señaló que continuará promoviendo este tipo de espacios para que los ciudadanos tengan alternativas de inserción laboral y puedan acceder a recursos que fortalezcan sus habilidades y capacidades profesionales.

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Si bien el evento central se llevará a cabo el 25 de marzo, la Feria de Empleo y Servicios estará extendida del 23 al 27 de marzo, en colaboración con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá. Esto permitirá que más personas puedan asistir, informarse sobre las vacantes y recibir orientación en distintos temas de interés.

Los asistentes también tendrán la oportunidad de conocer cursos y masterclasses gratuitas en áreas como finanzas, estrategia digital y habilidades comerciales, especialmente dirigidas a mujeres emprendedoras, a través de iniciativas como 'LíderTesas'. Estas actividades complementan el propósito de la feria al ofrecer formación adicional que puede mejorar las posibilidades de inserción laboral y desarrollo profesional.

Recomendaciones para los participantes

La Alcaldía Local recomienda a quienes asistan llegar con la hoja de vida actualizada y preparados para interactuar con los representantes de las empresas y entidades públicas presentes. Esto permitirá a los ciudadanos postularse a vacantes, recibir información sobre los procesos de selección y conocer programas de formación y otros servicios que puedan resultar de interés.

Además, la administración local mantiene un canal de WhatsApp denominado "Empleo en Bogotá", donde se publican de manera periódica nuevas vacantes, convocatorias a cursos gratuitos y consejos para mejorar las oportunidades de inserción laboral.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

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