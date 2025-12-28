Ya casi está listo el TransMiCable de San Cristobal: obra alcanzó el 80% de avance

La movilidad en el suroriente de Bogotá se encamina hacia una transformación histórica. Durante una reciente inspección de obra, el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, junto al director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, confirmaron que el proyecto TransMiCable San Cristóbal alcanzó un avance del 80.22%, esto con corte al 15 de diciembre.

Este porcentaje representa un salto significativo en la ejecución de la obra,pues según los datos oficiales,en enero de 2024, el proyecto apenas registraba un avance del 5.52%. “Recuerden este proyecto que cuando llegamos el año pasado estaba en el 5%, cero de obra (...). El señor alcalde nos ha pedido que el año entrante si o si los bogotanos estén disfrutando de este proyecto maravilloso que va a beneficiar a casi 400.000 personas”, dijo Orlando Molano.



Así ha avanzado el derrollo de la obra

En cuanto al desarrollo físico de la obra, la administración informó que ya se completó el izaje de las 21 torres que conforman el sistema y, paralelamente, se finalizaron los trabajos de halado, tendido y empalme de cerca de 6 kilómetros de cable,el cual es de resaltar que es un elemento esencial para la conexión y desplazamiento de las unidades.

Por otro lado, la construcción de las tres estaciones que integran el trazado del cable registra actualmente un avance de obra superior al 73%. Estos puntos de parada se encuentran en su fase final de desarrollo estructural y adecuación.



Ya se recibieron todas las cabinas que entrarán en operación

Respecto al equipo rodante, el director del IDU informó que esta semana se recibieron las últimas 20 cabinas que se encontraban pendientes, las cuales fueron trasladadas a la estación de La Victoria. Con esta entrega, el proyecto completa el total de 144 cabinas destinadas a la operación comercial del sistema.



Adicionalmente,se espera la llegada de4 cabinas de reserva que permanecen en zona franca y las cuales llegarán en enero de 2026 para complementar el inventario total de activos del proyecto.



Abren primera estación de TransMilenio articulada con la primera línea del Metro de Bogotá

Por otra parte, hace pocos días se dio apertura de la primera estación de TransMilenio articulada con la Línea 1 del Metro, ubicada en la calle 26 con avenida Caracas. Esta integración permite a los ciudadanos comenzar a experimentar cómo funcionará el sistema de transporte masivo de manera conjunta.

Este avance se produce en un momento crucial para el proyecto del Metro, que proyecta cerrar el año 2025 con un progreso superior al 70% en sus obras.Uno de los logros más destacados de este periodo fue las recientes pruebas de rodamiento del primer tren en el Patio Taller de Bosa.

"Esta prueba es muy importante, porque el primer tren del Metro de Bogotá tuvo ya 2.500 km de prueba en China, antes de salir para Colombia y aquí en Colombia tiene que cumplir también 2.500 km de prueba (...) Inicialmente se construyó esta línea de prueba de 905 metros de longitud donde hace un momento tuvimos un desplazamiento en el tren con una velocidad de 30 km/h, pero los trenes tienen la capacidad de alcanzar hasta 80 km/h", dijo el alcalde mayor Carlos Fernando Galán.

Hacia el futuro, el alcalde Carlos Fernando Galán señaló que en 2026 deberán llegar 27 trenes adicionales desde China para completar la flota inicial. El objetivo para ese año será poner en operación de prueba el viaducto hasta la cuarta estación, integrando más espacio público renovado y estaciones definitivas al sistema.

Angélica Yelithssa Morales C.

NOTICIAS CARACOL

