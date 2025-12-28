En vivo
Ya casi está listo el TransMiCable de San Cristobal: obra alcanzó el 80% de avance

Ya casi está listo el TransMiCable de San Cristobal: obra alcanzó el 80% de avance

"El señor alcalde nos ha pedido que el año entrante si o si los bogotanos estén disfrutando de este proyecto maravilloso", dijo el director del IDU, Orlando Molano

Por: Angélica Yelithssa Morales C.
Actualizado: 28 de dic, 2025
befunky_2025-11-0_11-20-47.jpg
Avanza la construcción del TransMiCable de San Cristobal
Alcaldía de Bogotá

