Cayó premio mayor de la Lotería de Medellín: resultados del 4 de septiembre de 2026

La suerte volvió a sonreírle a un jugador en Colombia. La Lotería de Medellín confirmó que el Premio Mayor de $16.000 millones tuvo ganador en el sorteo 4851, realizado la noche del 4 de septiembre de 2026, convirtiendo a una persona en el nuevo multimillonario del país.



Número ganador de la Lotería de Medellín por $16.000 millones

Según los resultados oficiales del sorteo 4851 de la Lotería de Medellín, el premio mayor quedó en manos del billete identificado con el número 1132 y la serie 102. Este resultado corresponde al premio principal de $16.000 millones, uno de los más altos que entrega actualmente una lotería tradicional en Colombia. La entidad organizadora recordó a los participantes la importancia de revisar cuidadosamente sus números y conservar el billete original, ya que este documento es indispensable para validar cualquier premio.

🚨🚨 ¡SE BUSCA MILLONARIO! 🚨🚨



La Medellín ya hizo lo suyo: 1132, serie 102 = $16.000 MILLONES.



Ahora falta lo más importante… ¿QUIÉN TIENE ESE BILLETE? 👀



Revisa tus bolsillos, tu billetera, la mesa de noche… ¡REVISA TODO! Porque podrías estar estrenando título de… pic.twitter.com/H50g9BmqUU — Lotería de Medellín® (@LoteriaMedellin) September 5, 2026

Los $16.000 millones entregados en este sorteo representan una de las bolsas individuales más atractivas del mercado de juegos de suerte y azar en el país. Para muchos jugadores, obtener un premio de esta magnitud significa la posibilidad de transformar por completo su situación financiera, adquirir vivienda, invertir o garantizar estabilidad económica para varias generaciones. La caída del Premio Mayor también se convierte en una noticia destacada dentro del sector de loterías, ya que confirma que el principal acumulado sí encontró dueño luego del más reciente sorteo realizado por la entidad.

Además del Premio Mayor, la Lotería de Medellín repartió una amplia bolsa de incentivos económicos entre diferentes categorías de premios secos y aproximaciones. El plan de premios total asciende a cerca de $42.000 millones, una de las cifras más altas del mercado colombiano. Dentro de los resultados destacados también se encuentran dos secos de $1.000 millones, dos de $700 millones, dos de $500 millones, además de decenas de premios adicionales de $100 millones, $50 millones, $20 millones y $10 millones. Esta variedad de incentivos permite que más apostadores tengan posibilidades de resultar favorecidos en cada jornada, incluso si no aciertan el número del Premio Mayor.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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